В России выросли госрасходы на закупки лекарствИзвестия вчера в 13:30

В I квартале этого года государство выделило на закупки льготных лекарств на 38,7% средств больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом в натуральном выражении объем приобретенных препаратов сократился на 1,3%. Таковы данные аналитиков DSM Group, предоставленные «Известиям».

с чего всё началось

На закупки препаратов для региональных льготников потратили 29,4 млрд рублей — на 6,3% меньше, чем в январе-марте 2018 года. Отмечается, что по программе ОНЛС и региональным льготам закупают лекарства из перечня жизненно необходимых и важных (ЖНВЛП).

В России выросли госрасходы на закупки лекарств

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