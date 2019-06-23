Экономика
В России выросли госрасходы на закупки лекарствИзвестия 13:30
В первом квартале этого года государство выделило на закупки льготных лекарств на 38,7% средств больше, чем за аналогичный период годом ранее. Таковы данные аналитиков DSM Group, предоставленные «Известиям».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:46, Вашингтон
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено в 17:52
Политика
Мэр Челябинска Елистратов может уйти в отставку
Глава Челябинска Владимир Елистратов может уйти в отставку.
Обновлено в 22:49
Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
Гаджеты
Характеристики и цены смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e раскрыты до анонса
«Первопроходцами» станут Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e, а дате анонса которых пока ничего неизвестно.
Обновлено в 23:25
Общество
В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел
В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.
Обновлено в 10:23
Политика
ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
Центральная избирательная комиссия Украины отказала кандидатам от партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" ("Движение новых сил") в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направила материалу в полицию, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено в 19:47
Происшествия
Установлена личность напавшего на пост ДПС в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность человека, напавшего на пост ДПС в Грозном в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Приморье ОПГ под видом борцов против наркотиков похищала людей
Во Владивостоке перед судом предстанут шесть местных жителей, которые в течение года похищали приморцев, предъявили им обвинения в распространении наркотиков и требовали деньги с потерпевших деньги под угрозой возбудить уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Обновлено в 23:36
Политика
Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании
Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины
Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.
Обновлено в 15:47
Политика
Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России
Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei.
Обновлено в 20:03
Здоровье
Красота не в радость: Чем опасны контрафактные препараты в клиниках эстетической медицины
Очень часто при выборе клиники, салона красоты и услуг пациенты руководствуются ценой: чем дешевле - тем лучше.
Обновлено в 18:00
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Минобороны России примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна».
Обновлено в 22:54
Общество
«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено в 20:26
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети
Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено в 01:51
Общество
Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов
Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год.
Обновлено в 17:01
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено в 17:28
Политика
Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов на русском языке
Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов, озвученных на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 12:51
Происшествия
Марш равенства в Киеве начался с провокации
Прошедший в Киеве Марш равенства в рамках «КиевПрайд» начался с провокации, сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 05:49
Происшествия
Консул Никарагуа попалась на перевозке нелегальных мигрантов в Мексику
В Мексике задержали консула Никарагуа при попытке провезти трех нелегальных кубинских мигрантов, сообщили в Национальном институте миграции, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:12
Общество
СМИ узнали о начатой во Франции налоговой проверке в отношении Гона
Власти Франции начали налоговую проверку в отношении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Liberation со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:58
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено в 20:12
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию с советником президента РФ Сергеем Глазьевым и комментарием «придрейфовал» в ответ на слова российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 09:31
Политика
Мигрантов из каких стран стало больше приезжать в Россию
Всего в прошлом году в страну прибыли более 565 тысяч мигрантов, 90 процентов из них приехали из стран СНГ.
Обновлено в 21:00
Политика
В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа (порядка двух миллиардов долларов) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.
Обновлено в 20:13
Экономика
Развал СССР помог снизить выбросы парниковых газов
Сельское хозяйство республик бывшего СССР по сравнению с состоянием до распада Союза изменилось очень сильно: за период с 1992 по 2011 год поголовье крупного рогатого скота и свиней упало вдвое, потребление говядины, которое в 1990 году было самым большим в Европе, сократилось с 32 до 14 кг в год.
Обновлено 21 июня в 07:24