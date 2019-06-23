Экономика

В России выросли госрасходы на закупки лекарствИзвестия 13:30

В первом квартале этого года государство выделило на закупки льготных лекарств на 38,7% средств больше, чем за аналогичный период годом ранее. Таковы данные аналитиков DSM Group, предоставленные «Известиям».
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В РФ выросли госрасходы на закупки лекарств - Известия

Аргументы и Факты23:36

В России всё больше тратят на лекарства

Deita.ru19:45

Дорогие льготники: госрасходы на закупки лекарств выросли на 39%

Известия17:01

Госрасходы на закупки лекарств в России выросли на 39%

РЕН ТВ18:09
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Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено в 17:52
Политика

Мэр Челябинска Елистратов может уйти в отставку

Глава Челябинска Владимир Елистратов может уйти в отставку.
Обновлено в 22:49
Футбол

Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

Обновлено в 17:03
Гаджеты

Характеристики и цены смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e раскрыты до анонса

«Первопроходцами» станут Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e, а дате анонса которых пока ничего неизвестно.
Обновлено в 23:25
Общество

В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел

В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.
Обновлено в 10:23
Политика

ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию

Центральная избирательная комиссия Украины отказала кандидатам от партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" ("Движение новых сил") в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направила материалу в полицию, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено в 19:47
Происшествия

Установлена личность напавшего на пост ДПС в Грозном

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность человека, напавшего на пост ДПС в Грозном в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 14:22
Происшествия

В Приморье ОПГ под видом борцов против наркотиков похищала людей

Во Владивостоке перед судом предстанут шесть местных жителей, которые в течение года похищали приморцев, предъявили им обвинения в распространении наркотиков и требовали деньги с потерпевших деньги под угрозой возбудить уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Обновлено в 23:36
Политика

Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании

Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины

Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.
Обновлено в 15:47
Политика

Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России

Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei.
Обновлено в 20:03
Здоровье

Красота не в радость: Чем опасны контрафактные препараты в клиниках эстетической медицины

Очень часто при выборе клиники, салона красоты и услуг пациенты руководствуются ценой: чем дешевле - тем лучше.
Обновлено в 18:00
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»

Обновлено в 10:52
Армия и оружие

Минобороны России примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»

Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна».
Обновлено в 22:54
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено в 05:06
Общество

«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено в 20:26
Происшествия

Рейс в Турцию из Новосибирска задержан из-за неисправности самолета

Обновлено в 22:31
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети

Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено в 01:51
Общество

Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов

Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год.
Обновлено в 17:01
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено в 17:28
Политика

Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов на русском языке

Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов, озвученных на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 12:51
Происшествия

Марш равенства в Киеве начался с провокации

Прошедший в Киеве Марш равенства в рамках «КиевПрайд» начался с провокации, сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 05:49
Происшествия

Консул Никарагуа попалась на перевозке нелегальных мигрантов в Мексику

В Мексике задержали консула Никарагуа при попытке провезти трех нелегальных кубинских мигрантов, сообщили в Национальном институте миграции, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:12
Общество

СМИ узнали о начатой во Франции налоговой проверке в отношении Гона

Власти Франции начали налоговую проверку в отношении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Liberation со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:58
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено в 20:12
Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию с советником президента РФ Сергеем Глазьевым и комментарием «придрейфовал» в ответ на слова российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 09:31
Политика

Мигрантов из каких стран стало больше приезжать в Россию

Всего в прошлом году в страну прибыли более 565 тысяч мигрантов, 90 процентов из них приехали из стран СНГ.
Обновлено в 21:00
Политика

В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа (порядка двух миллиардов долларов) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.
Обновлено в 20:13
Экономика

Развал СССР помог снизить выбросы парниковых газов

Сельское хозяйство республик бывшего СССР по сравнению с состоянием до распада Союза изменилось очень сильно: за период с 1992 по 2011 год поголовье крупного рогатого скота и свиней упало вдвое, потребление говядины, которое в 1990 году было самым большим в Европе, сократилось с 32 до 14 кг в год.
Обновлено 21 июня в 07:24
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