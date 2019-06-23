В России выросли госрасходы на закупки лекарствИзвестия 13:30

В первом квартале этого года государство выделило на закупки льготных лекарств на 38,7% средств больше, чем за аналогичный период годом ранее. Таковы данные аналитиков DSM Group, предоставленные «Известиям».

Политика Мэр Челябинска Елистратов может уйти в отставку Глава Челябинска Владимир Елистратов может уйти в отставку.

Футбол Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.

Гаджеты Характеристики и цены смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e раскрыты до анонса «Первопроходцами» станут Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e, а дате анонса которых пока ничего неизвестно.

Общество В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.

Политика ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию Центральная избирательная комиссия Украины отказала кандидатам от партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" ("Движение новых сил") в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направила материалу в полицию, сообщается на сайте ЦИК.

Происшествия Установлена личность напавшего на пост ДПС в Грозном Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность человека, напавшего на пост ДПС в Грозном в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Происшествия В Приморье ОПГ под видом борцов против наркотиков похищала людей Во Владивостоке перед судом предстанут шесть местных жителей, которые в течение года похищали приморцев, предъявили им обвинения в распространении наркотиков и требовали деньги с потерпевших деньги под угрозой возбудить уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Политика Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.

Происшествия Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.

Политика Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei.

Здоровье Красота не в радость: Чем опасны контрафактные препараты в клиниках эстетической медицины Очень часто при выборе клиники, салона красоты и услуг пациенты руководствуются ценой: чем дешевле - тем лучше.

Общество «Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.

Авто УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.

Общество Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.

Политика Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов на русском языке Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов, озвученных на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Происшествия Марш равенства в Киеве начался с провокации Прошедший в Киеве Марш равенства в рамках «КиевПрайд» начался с провокации, сообщает «Страна.ua».

Происшествия Консул Никарагуа попалась на перевозке нелегальных мигрантов в Мексику В Мексике задержали консула Никарагуа при попытке провезти трех нелегальных кубинских мигрантов, сообщили в Национальном институте миграции, передает РИА Новости.

Общество СМИ узнали о начатой во Франции налоговой проверке в отношении Гона Власти Франции начали налоговую проверку в отношении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Liberation со ссылкой на источники.

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.

Политика Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию с советником президента РФ Сергеем Глазьевым и комментарием «придрейфовал» в ответ на слова российского лидера Владимира Путина.

Политика Мигрантов из каких стран стало больше приезжать в Россию Всего в прошлом году в страну прибыли более 565 тысяч мигрантов, 90 процентов из них приехали из стран СНГ.

Политика В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа (порядка двух миллиардов долларов) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.