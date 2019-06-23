В России выросли госрасходы на закупки лекарствИзвестия 13:30

В первом квартале этого года государство выделило на закупки льготных лекарств на 38,7% средств больше, чем за аналогичный период годом ранее. Таковы данные аналитиков DSM Group, предоставленные «Известиям».

В России выросли госрасходы на закупки лекарств

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