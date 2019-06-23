Экономика

В России выросли госрасходы на закупки лекарствИзвестия 13:30

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В первом квартале этого года государство выделило на закупки льготных лекарств на 38,7% средств больше, чем за аналогичный период годом ранее. Таковы данные аналитиков DSM Group, предоставленные «Известиям».
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В России всё больше тратят на лекарства

Deita.ru19:45

Госрасходы на закупки лекарств в России выросли на 39%

РЕН ТВ18:09

Дорогие льготники: госрасходы на закупки лекарств выросли на 39%

Известия17:01
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