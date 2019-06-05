Экономика

В России выросли цены на мобильную связь на фоне отмены роумингаРБК 05:06

Отмечается, что повышение цен наблюдается во всех регионах, однако в Москве средняя цена минимального тарифа выросла лишь на 1 руб. — до 351 руб. По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, на стоимость мобильной связи повлияла отмена роуминга внутри России и необходимость компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом.
Читать в источнике
с чего всё началось

Абоненты оплатили отмену роуминга

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъвчера в 17:58

Подробнее о событии

После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь

Коммерсантъ08:44

В России впервые за два года выросли цены на мобильную связь

Эхо Москвы03:30

Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга

Газета.Ru05:56

В России выросли цены на мобильную связь на фоне отмены роуминга

РБК05:06

К концу года взлетят цены на мобильную связь

URA.Ru08:44

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

Lenta.ru02:40

Стоимость мобильной связи в России снова растёт

News.ruвчера в 23:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Тимати показал беременный живот своей подруги

Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес

Джастин Бибер признал себя женатым

Поклонники Джастина Бибера не знают, что им делать — смеяться или плакать: их кумир решился на «отважный» поступок.
Обновлено в 12:30
Футбол

UEFA оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал на 15 тысяч евро модель Кинси Волански, которая выбежала в купальнике на поле во время финала Лиги чемпионов «Ливерпуль»—«Тоттенхем», передает Marcа.
Обновлено в 12:39
Авто

В Тульской области начал работу завод Great Wall

Компания Great Wall запустила новый автомобильный завод, построенный в Тульской области. Об этом сообщает Минпромторг России.
Обновлено в 06:55
Авто

«Автотор» начал производство внедорожника BMW X7

Калининградский завод «Автотор» начал выпуск нового флагманского внедорожника BMW X7.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Владимир Политов прокомментировал ЧП с Бари Алибасовым

Обновлено вчера в 21:02
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

Обновлено вчера в 14:24
Политика

Кучма предложил обсудить вопрос о снятии блокады Донбасса

Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что Леонид Кучма, назначенный представителем Киева в Контактной группе, предложил обсудить вопрос о снятии блокады Донбасса на следующем заседании.
Обновлено в 12:23
Политика

Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков

Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Орбакайте поддержала Галкина в конфликте с Малаховым

Обновлено в 08:35
Общество

В Петербурге открывается бордель с куклами

Dolls Hotel – досуговый центр, включающий в себя первый отель с возможностью аренды секс-кукол, сервис по доставке adult-развлечений на мероприятия и вечеринки, продажа секс-кукол, VR-adult технологии и все новейшие решения в области развлечений 18+, а также полный комплекс обучения и обслуживания как физических, так и юридических лиц в тематике adult-рынка.
Обновлено в 07:24
Общество

Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе

На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Футбол

«Челси» требует у «Ювентуса» 5,3 млн фунтов за Сарри

Лондонский клуб требует от «Юве» компенсацию за досрочное расторжение контракта с итальянским специалистом в размере 5,3 миллиона фунтов, сообщает Sky Sports со ссылкой на Sky Sports Italia.
Обновлено в 11:43
Политика

Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму

Постпреды стран ЕС одобрили продление ограничительных мер в отношении России из-за присоединения Крыма, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Обновлено в 11:22
Происшествия

В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Суд арестовал бармена по делу об убийстве спецназовца в драке

Красногорский городской суд арестовал Нарека Степаняна по делу об убийстве экс-спецназовца в драке в Подмосковье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:10
Политика

Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию

В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 03:52
Футбол

«ПСЖ» объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Обновлено в 12:36
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Политика

Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине

Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Здоровье

Ученые заявили о смертельной опасности яиц

Обновлено в 08:07
Космос

НАСА тестирует прототипы модулей будущей орбитальной лунной базы

НАСА и компания Northrop Grumman Innovation Systems (NGIS) завершили наземные испытания прототипа будущей орбитальной лунной базы, которая поможет ускорить возвращение астронавтов агентства на Луну.
Обновлено вчера в 21:41
Экономика

Правительство одобрило продление нулевой пошлины на экспорт пшеницы

Правительство РФ поддержало инициативу по сохранению нулевой пошлины на экспорт пшеницы на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Врач избил пациента батоном колбасы

Румынский медик избил находившегося без сознания пациента батоном колбасы и отругал за пьянство, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 12:44
Политика

В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса

Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:30
Политика

В МИД России надеются, что Зеленский «наведёт порядок» в Донбассе

Обновлено в 08:09
Здоровье

В краевом Минздраве опровергли информацию о дефиците инсулина

В краевом министерстве здравоохранения опровергли информацию о дефиците инсулина.
Обновлено в 08:37
Политика

Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате

Пресс-секретарь экс-президента Украины Порошенко Цеголко обвинил нынешнего главу государства в плагиате.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес

Экс-жена Меладзе рассказала, что их дочери не общаются с Джанабаевой

Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказала, как тяжело ей дался развод с мужем.
Обновлено в 13:03
Политика

Оценены достижения врио губернатора Тульской области

«Центр политической конъюнктуры» (ЦПК) выпустил доклад, посвященный врио губернатора Тульской области Алексею Дюмину.
Обновлено в 11:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное