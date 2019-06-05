Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связьКоммерсантъ вчера в 08:44
Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Читать в источнике
Оценить258
с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъ04 июня в 17:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 00:10, Ашберн
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Обновлено вчера в 22:35
Футбол
Неймар получил травму в матче с Катаром
Форвард был вынужден покинуть поле из-за травмы уже на 21-й минуте игры. Степень тяжести повреждения Неймара на данный момент неизвестна.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Кучма предложил снять блокаду с Донбасса
Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
Депутат ВР сообщил, что Ющенко заподозрили в сговоре с Януковичем
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил, что в отношении бывшего президента Украины Виктора Ющенко начато уголовное расследование по подозрению в преступлениях, предусмотренных статьей о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
Обновлено вчера в 19:50
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 21:38
Общество
Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку
Обновлено 04 июня в 07:16
Авто
Посмотрите, как старый фургон VW с двигателем Porsche штурмует Нюрбургринг
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ
Обновлено вчера в 12:59
Общество
«Сдирание кожи с продажного судьи» на конверте возмутило судью
Обновлено вчера в 07:48
Музыка
Группа «Ленинград» опубликовала новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео появилось на официальном канале группы в YouTube в среду, пятого июня.
Обновлено вчера в 08:27
Общество
Минтруд: россияне запутались в пенсионной реформе
В документе указано, что за прошедшие 12 месяцев Минтруд принял 69,6 тысяч обращений, из которых 23,3 тысяч (33,4%) касались пенсионного обеспечения и социального страхования, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:46
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В Екатеринбурге назвали 13 популярных площадок под храм
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
По всей России произошел сбой в базе ГИБДД
Источник в правоохранительных структурах проинформировал о том, что на территории всей РФ произошел сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД – невозможно зарегистрировать транспортные средства, а также снять их с учета.
Обновлено вчера в 03:05
Шоу-бизнес
Розе Сябитовой требуется помощь психолога из-за двух лет без отпуска
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Политика
В США заявили, что Зеленский попросил у Вашингтона новые вооружения
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве с американским сенатором Робертом Портманом (республиканец от штата Огайо) рассказал о потребности украинской армии в новых системах вооружений.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Путин и Си Цзиньпин приняли заявления по партнерству РФ и Китая
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли заявления по партнерству и взаимодействию.
Обновлено вчера в 11:08
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 11:06
Кино
Ургант высмеял удаление сцен из фильма про Элтона Джона
Телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен».
Обновлено вчера в 08:33
Общество
В Южно-Сахалинске появятся новая стела, въездная арка и стена с легальным граффити
Предполагается, что новые стела и арка появятся на перекрестке улиц Куропатко и Мира уже в следующем году.
Обновлено в 00:03
Общество
Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено вчера в 11:08
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Задержан начальник колонии Копейска
5 июня сотрудники ФСБ задержали за взятку начальника колонии № 15 Копейска Владимира Ульянова.
Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Дочь Джоли принимает гормоны ради смены пола
Инсайдеры сообщили, что 13-летняя Шайло якобы год принимает гормональные таблетки, чтобы быть похожей на мальчика.
Обновлено вчера в 14:00