В России значительно подорожали авиабилетыСобака.ru 04:37

Среди подорожавших сильнее всего внутренних направлений Biletix называет рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78%, до 6,8 тыс. руб.), Ростов-на-Дону (на 71%, до 5,2 тыс. руб.), Самару (на 60%, до 5,1 тыс. руб.).

с чего всё началось

Агентство Biletrix заявило, что по внутренним направлениям средний чек увеличился на 17% до 13,4 тысяч рублей, на международных – на 23% до 27,3 тысяч рублей. Aviasales показали самый скромный рост – на 7% и 5% соответственно.

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