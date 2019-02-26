Экономика

В России значительно подорожали авиабилетыСобака.ru 04:37

Агентство Biletrix заявило, что по внутренним направлениям средний чек увеличился на 17% до 13,4 тысяч рублей, на международных – на 23% до 27,3 тысяч рублей. Aviasales показали самый скромный рост – на 7% и 5% соответственно.
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Авиаперевозчики пытаются компенсировать расходы на топливо

Среди подорожавших сильнее всего внутренних направлений Biletix называет рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78%, до 6,8 тыс. руб.), Ростов-на-Дону (на 71%, до 5,2 тыс. руб.), Самару (на 60%, до 5,1 тыс. руб.).
Коммерсантъвчера в 14:31

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Цены на авиабилеты растут и будут расти не только из-за топлива – эксперт

REGNUM08:58

Цены на авиабилеты на разных направлениях выросли с начала года от 5% до 33%

Эхо Москвы05:30

Авиаперевозчики пытаются компенсировать расходы на топливо

Коммерсантъвчера в 14:31

В России подорожали авиабилеты

Lenta.ru00:30

«Ъ» сообщил о среднем росте цен на авиабилеты до 33%

Интерфаксвчера в 19:40

Российские авиакомпании подняли цены по ряду направлений на треть - СМИ

Царьградвчера в 17:01

«Ъ»: цены на авиабилеты за декабрь - февраль в России выросли до 33%

ТАСС01:15
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Происшествия

В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП

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В Татарстане из-за сугробов пациентку везли до скорой в ковше трактора

Обновлено в 08:09
Происшествия

СК проводит более 70 обысков по делу Арашуковых

На Северном Кавказе проходят обыски по делу Рауфа и Рауля Арашуковых, рассказали в Следственном комитете.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам проанализировать доходы россиян и определить первоочередные шаги по их увеличению.
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Заседание, на котором депутаты голосовали за лишение гендиректора совхоза мандата, проходило без участия Грудинина.
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Синоптики пообещали москвичам январские морозы в выходные

В Москве в выходные ожидаются январские морозы, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 10:46
Происшествия

МВД объявило в розыск экс-директора Фонда борьбы с коррупцией

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Обновлено в 08:44
Хоккей

Автомобилист — Трактор 3:0 (3-й период)

«Автомобилист» обыграл «Трактор» в стартовом матче первого раунда Кубка Гагарина-2018/19.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Оставленного в Лосином острове ребенка передали под опеку бабушке

Мальчика, оставленного матерью на ночь в заповеднике "Лосиный остров", передали под опеку бабушке.
Обновлено вчера в 15:06
Политика

Новак сравнил Украину и «Северный поток-2» по стоимости транзита

Министр энергетики России Александр Новак в интервью "Газете.Ru" сравнил стоимость транзита газа через Украину и по другим направлениям.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова подала в суд на Владислава Радимова

Бывший супруг, с которым певица развелась в 2016 году, не выплачивал Булановой алименты.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

Путин подписал указ о переименовании Минвостокразвития

Президент России Владимир Путин во вторник, 26 февраля, подписал указ о переименовании Минвостокразвития РФ в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В Москве мужчина попал под поезд на станции «Лосиноостровская»

Мужчина госпитализирован после падения под поезд на станции "Лосиноостровская" на северо-востоке Москвы, обстоятельства происшествия выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 11:25
Политика

Юрий Борисов: Серийный выпуск самолета МС-21 перенесен на 2021 год

Серийное производство российского гражданского самолета МС-21 начнется в 2021 году.
Обновлено в 10:53
Общество

В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский

В Санкт-Петербурге скончался поэт и прозаик Глеб Горбовский. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой

Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Спорт

Лыжница Седова стала шестой в классической гонке на ЧМ

Обновлено в 10:48
Политика

Порошенко обвинил Россию в кибератаках на сайт ЦИК Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил во вторник, что 24 и 25 февраля сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) подвергся кибератакам, в которых он обвинил РФ, при этом глава государства не привел никаких доказательств.
Обновлено в 10:07
Футбол

Вилков рассудит «Урал» и «Спартак» в кубковом матче

Встречу между "Уралом" и "Спартаком" обслужит бригада под руководством Михаила Вилкова из Нижнего Новгорода.
Обновлено в 11:30
Экономика

«Новатэк» запустит СПГ-завод в Высоцке

"Новатэк" планирует запустить среднетоннажный СПГ-завод в Высоцке (Ленинградская область) через месяц, а в 2020 году может принять решение о строительстве еще двух линий.
Обновлено в 07:52
Экономика

ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приняла решение проверить распространившуюся в СМИ информацию о росте цен на авиабилеты за последние два месяца.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Суд вынес приговор виновным в ДТП с шестью погибшими в Харькове

Обновлено в 09:39
Общество

В Совфеде предложили обследовать молодоженов на бесплодие

В Совете Федерации предложили обследовать молодоженов на бесплодие, а также разработать инструменты для продвижения традиционных семейных ценностей в молодежную среду.
Обновлено в 10:11
Спорт

Биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация до конца сезона

Напомним, что российская спортсменка попала в заявку сборной России на Универсиаду. Теперь ей грозит дисквалификация до конца сезона.
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие

«Калашников» назвал технические характеристики автомата АМ-17

Концерн «Калашников» назвал технические характеристики малогабаритного автомата АМ-17.
Обновлено в 09:51
Финансы

Греф рассказал о миллиардных потерях из-за искусственного интеллекта

Сбербанк терял крупные суммы из-за ошибок искусственного интеллекта, рассказал руководитель банка Герман Греф на "Уроке цифры".
Обновлено в 06:10
Политика

Трамп прибыл в Ханой на встречу с Ким Чен Ыном

Ранее во вторник лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде через границу Китая и Вьетнама прибыл на станцию Донгданг (северная вьетнамская провинция Лангшон).
Обновлено в 09:18
Экономика

ЦБ назвал самые популярные у фальшивомонетчиков купюры

Наиболее часто подделываемой купюрой в минувшем году у фальшивомонетчиков в России стала банкнота в 5 тыс. руб. Об этом говорится в материалах ЦБ.
Обновлено в 07:33
Общество

Умерла супермодель Ольга Пантюшенкова

Умерла российская модель Ольга Пантюшенкова, получившая известность в 1990-е годы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:21
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