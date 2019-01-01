Энергетика
С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM. Акциз за тонну бензина увеличится на 2,7 тыс. рублей и составит 8,258 тыс. рублей, а за тонну дизтоплива — на 3,7 тыс. рублей, достигнув 11,892 тыс. рублей.
REGNUMвчера в 16:30
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С начала 2019 года в России вырос акциз на бензин класса Евро-5 и дизтопливо
Пятый каналвчера в 17:18
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Появилось видео обрушения моста в парке Горького в Москве
Обновлено вчера в 18:37
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МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется
Угроза обрушения дома в Магнитогорске, в котором прогремел взрыв, сохраняется.
Обновлено в 02:13
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Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 23:07
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Как сборная России победила Канаду на МЧМ-2019
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При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек
В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
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Найдено тело восьмого погибшего от взрыва в Магнитогорске
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Украинский телеканал передвинул поздравление Порошенко из-за Зеленского
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Армия и оружие
Военные в США извинились за шутку о бомбардировке Нью-Йорка
Стратегическое командование Вооруженных сил США извинилось за свой твит о том, что оно может сбросить в Нью-Йорке на Таймс-сквер что-то намного "большее", чем новогодний шар, передает Reuters.
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Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Обновлено вчера в 17:42
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Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год
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Обновлено вчера в 23:55
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В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева
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Первые посетители эвакуированы с неисправного аттракциона во Франции
Спасатели во французском городе Ренн смогли эвакуировать двух человек с аттракциона, который остановился на высоте около 60 м.
Обновлено вчера в 23:46
Космос
Зонд New Horizons пролетел рядом с астероидом
Американский космический зонд New Horizons во вторник пролетел рядом с астероидом 2014 MU69 Ultima Thule на самой окраине Солнечной системы.
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Политика
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 19:29
Кино
Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика
В России вступает в силу конвенция о соцобеспечении
С января в России вступила в силу Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения Международной организации труда (МОТ).
Обновлено в 02:17
Общество
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Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в РФ пенсионной реформы, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж
Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
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В Свердловской области с рельсов сошли грузовые вагоны с углем
Специалисты Свердловской железной дороги ликвидируют последствия схода с рельсов 16 вагонов грузового состава, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 00:34
Происшествия
На Урале проверят газовые сети после обрушения дома в Магнитогорске
По традиции после серьёзных ЧП власти проводят массовые проверки.
Обновлено в 03:12
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Путин прибыл на место взрыва в Магнитогорске
Президент России Владимир Путин экстренно прибыл в Магнитогорск, где после взрыва газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома.
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МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске
Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия
Под завалами дома в Магнитогорске нашли тела еще трех погибших
Под завалами рухнувшего подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске нашли еще трех человек.
Обновлено вчера в 12:50
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Ющенко заявил о насильственном возврате украинцев в XVII век
Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что украинцев "возвращают в XVII век". Об этом он заявил в эфире ютьюб-канала "Бегущий Банкир".
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Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
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Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле.
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Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал «вернуться с миром» к Донбассу
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Восемь человек пострадали после наезда автомобиля в Токио
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