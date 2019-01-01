С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM. Акциз за тонну бензин увеличится на 2,7 тыс. рублей и составит 8,258 тыс. рублей, а за тонну дизтоплива — на 3,7 тыс. рублей, достигнув 11,892 тыс. рублей.

В России выросли акцизы на бензин

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