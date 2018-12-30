Энергетика

В России выросли акцизы на бензин
REGNUM
вчера в 16:30

С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM. Акциз за тонну бензина увеличится на 2,7 тыс. рублей и составит 8,258 тыс. рублей, а за тонну дизтоплива — на 3,7 тыс. рублей, достигнув 11,892 тыс. рублей.
REGNUMвчера в 16:30

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Бензин, продукты, налоги и дача: что изменится в 2019 году

РИА Новости00:00

Акцизы выросли: подорожает ли бензин в 2019

Тульские новостивчера в 23:44

В России выросли акцизы на бензин

REGNUMвчера в 16:30

Как изменятся цены на товары и услуги в 2019 году: «Коммуналка» подорожает, зато шампанское станет дешевле

Комсомольская правдавчера в 17:03

Акцизы на бензин и дизтопливо в РФ с 1 января выросли в полтора раза

ПРАЙМвчера в 16:37

С начала 2019 года в России вырос акциз на бензин класса Евро-5 и дизтопливо

Пятый каналвчера в 17:18
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В Москве в парке Горького обрушился мост

Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших

Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.
Обновлено вчера в 12:14
Хоккей

Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019

Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира взяла верх над национальной командой Канады со счётом 2:1.
Обновлено вчера в 22:26
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Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Обновлено вчера в 19:29
Кино

Рязанский митрополит осудил «Иронию судьбы»

Митрополит уверен, что идея фильма наполняет душу человеческую ложными и несбыточными мечтами.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия

Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar

Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено вчера в 09:41
Экономика

В России стартовала пенсионная реформа

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в РФ пенсионной реформы, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Взрыв газа обрушил подъезд жилого дома в Магнитогорске

Как сообщают федеральные издания, в Магнитогорске в жилом многоквартирном доме произошёл взрыв бытового газа, в результате чего обрушился один из подъездов.
Обновлено 30.12.18 в 23:20
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Стали известны мотивы совершившего наезд на пешеходов в Токио водителя

Обновлено вчера в 21:09
Политика

В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж

Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 11:07
Экономика

Ставка НДС в России выросла до 20%

В России вступил в силу закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Оренбургской области погибли семь человек

Обновлено вчера в 23:56
Общество

Ученые назвали лучшее средство от похмелья

Обновлено 30.12.18 в 22:25
Происшествия

В Манчестере неизвестный устроил поножовщину в метро

В британском Манчестере неизвестный напал с ножом на людей на станции Виктория, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
Обновлено вчера в 17:31
Армия и оружие

В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер

Стратегическое командование вооруженных сил США извинилось за неудачную новогоднюю шутку.
Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие

NYT: Трамп продлил до четырех месяцев срок вывода войск США из Сирии

Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.
Обновлено вчера в 20:04
Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что намерен участвовать в выборах президента Украины, которые запланированы на март 2019 года.
Обновлено вчера в 17:42
Космос

Зонд OSIRIS-Rex вышел на орбиту вокруг астероида Бенну

Космический аппарат OSIRIS-REx вышел на орбиту вокруг астероида Бенну.
Обновлено вчера в 15:08
Политика

Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей

Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено вчера в 10:03
Энергетика

В России выросли акцизы на бензин

С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Al Jazeera показала, как могли избавиться от тела Хашукджи

Телеканал Al Jazeera опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых можно увидеть, как в день убийства Джамала Хашукджи в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии заносят тяжелые непрозрачные пакеты, в которых, предположительно, находились останки журналиста.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика

МРОТ увеличится до 11280 рублей с 1 января

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января будет равняться величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составит 11280 рублей.
Обновлено вчера в 16:02
Политика

Ющенко заявил о насильственном возврате украинцев в XVII век

Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что украинцев "возвращают в XVII век". Об этом он заявил в эфире ютьюб-канала "Бегущий Банкир".
Обновлено вчера в 19:56
Путешествия

Работодатель сможет компенсировать сотрудникам отдых в России

С 1 января работодатели смогут оплачивать своим сотрудникам затраты на отдых, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

В Раде сравнили рацион украинцев с временами блокады Ленинграда

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире украинского телеканала "112" сравнил рацион украинцев с временами блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 05:11
Хоккей

Костин – о симуляции Комтуа: он в цирке работал или друг Неймара

Костин был наказан за толчок клюшкой, а Комтуа — за симуляцию.
Обновлено вчера в 21:17
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Мэйуэзер не намерен возвращаться в профессиональный бокс

Американец Флойд Мэйуэзер-младший после победы над японским бойцом Тенсином Насукавой заявил, что не планирует возобновлять карьеру в профессиональном боксе.
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Происшествия

Опубликован список пропавших без вести при трагедии в Магнитогорске

Взрыв бытового газа, вызвавший обрушение подъезда произошел в десятиэтажном жилом доме на ул. Карла Маркса в Магнитогорске в шесть часов утра по местному времени 31 декабря.
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