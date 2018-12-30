Энергетика
С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM. Акциз за тонну бензина увеличится на 2,7 тыс. рублей и составит 8,258 тыс. рублей, а за тонну дизтоплива — на 3,7 тыс. рублей, достигнув 11,892 тыс. рублей.
REGNUMвчера в 16:30
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Как изменятся цены на товары и услуги в 2019 году: «Коммуналка» подорожает, зато шампанское станет дешевле
Комсомольская правдавчера в 17:03
С начала 2019 года в России вырос акциз на бензин класса Евро-5 и дизтопливо
Пятый каналвчера в 17:18
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Происшествия
В Москве в парке Горького обрушился мост
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших
Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.
Обновлено вчера в 12:14
Хоккей
Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019
Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира взяла верх над национальной командой Канады со счётом 2:1.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Обновлено вчера в 19:29
Кино
Рязанский митрополит осудил «Иронию судьбы»
Митрополит уверен, что идея фильма наполняет душу человеческую ложными и несбыточными мечтами.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено вчера в 09:41
Экономика
В России стартовала пенсионная реформа
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в РФ пенсионной реформы, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Взрыв газа обрушил подъезд жилого дома в Магнитогорске
Как сообщают федеральные издания, в Магнитогорске в жилом многоквартирном доме произошёл взрыв бытового газа, в результате чего обрушился один из подъездов.
Обновлено 30.12.18 в 23:20
Политика
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Стали известны мотивы совершившего наезд на пешеходов в Токио водителя
Обновлено вчера в 21:09
Политика
В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж
Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 11:07
Экономика
Ставка НДС в России выросла до 20%
В России вступил в силу закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Оренбургской области погибли семь человек
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Обновлено 30.12.18 в 22:25
Происшествия
В Манчестере неизвестный устроил поножовщину в метро
В британском Манчестере неизвестный напал с ножом на людей на станции Виктория, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
Обновлено вчера в 17:31
Армия и оружие
В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер
Стратегическое командование вооруженных сил США извинилось за неудачную новогоднюю шутку.
Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие
NYT: Трамп продлил до четырех месяцев срок вывода войск США из Сирии
Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.
Обновлено вчера в 20:04
Политика
Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Шоумен Владимир Зеленский заявил, что намерен участвовать в выборах президента Украины, которые запланированы на март 2019 года.
Обновлено вчера в 17:42
Космос
Зонд OSIRIS-Rex вышел на орбиту вокруг астероида Бенну
Космический аппарат OSIRIS-REx вышел на орбиту вокруг астероида Бенну.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено вчера в 10:03
Энергетика
В России выросли акцизы на бензин
С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Al Jazeera показала, как могли избавиться от тела Хашукджи
Телеканал Al Jazeera опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых можно увидеть, как в день убийства Джамала Хашукджи в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии заносят тяжелые непрозрачные пакеты, в которых, предположительно, находились останки журналиста.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика
МРОТ увеличится до 11280 рублей с 1 января
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января будет равняться величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составит 11280 рублей.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Ющенко заявил о насильственном возврате украинцев в XVII век
Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что украинцев "возвращают в XVII век". Об этом он заявил в эфире ютьюб-канала "Бегущий Банкир".
Обновлено вчера в 19:56
Путешествия
Работодатель сможет компенсировать сотрудникам отдых в России
С 1 января работодатели смогут оплачивать своим сотрудникам затраты на отдых, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
В Раде сравнили рацион украинцев с временами блокады Ленинграда
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире украинского телеканала "112" сравнил рацион украинцев с временами блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 05:11
Хоккей
Костин – о симуляции Комтуа: он в цирке работал или друг Неймара
Костин был наказан за толчок клюшкой, а Комтуа — за симуляцию.
Обновлено вчера в 21:17
Единоборства
Мэйуэзер не намерен возвращаться в профессиональный бокс
Американец Флойд Мэйуэзер-младший после победы над японским бойцом Тенсином Насукавой заявил, что не планирует возобновлять карьеру в профессиональном боксе.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
Опубликован список пропавших без вести при трагедии в Магнитогорске
Взрыв бытового газа, вызвавший обрушение подъезда произошел в десятиэтажном жилом доме на ул. Карла Маркса в Магнитогорске в шесть часов утра по местному времени 31 декабря.
Обновлено вчера в 12:11