Общество
В России выросла зарплата чиновниковЕвразия Daily вчера в 09:56
Среднемесяцная зарплата региональных чиновников в России в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом — до 49,4 тыс. рублей. Муниципальные чиновники стали зарабатывать на 7,9% больше — 42,1 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Согласно данным ведомства, служащие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти получали в среднем 39,6 тыс. рублей в месяц, сотрудники органов исполнительной власти — 55,4 тыс. рублей, работники органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 38,8 тыс. рублей.Реальное времявчера в 09:24
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Происшествия
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Финансы
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Обновлено в 10:09
Экономика
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Семья актера направила запрос в ЗАГС и получила бумагу, подтверждающую, «Мишулин С. В. не приходится отцом Еремееву Т. С.». На основании документов суд, рассмотрев иск дочери актера о защите достоинства и чести, вынес решение в ее пользу.
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Политика
Глава МИД Белоруссии заявил, что об объединении с Россией речи не идет
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что речи об объединении республики с Россией не идет, а то, что российский президент Владимир Путин после 2024 года якобы может возглавить объединенное государство, затрагивалось на двусторонних встречах "вскользь" и только в контексте инсинуаций в СМИ.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими
Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.
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Культура
Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан
В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре».
Обновлено в 08:19
Экономика
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Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Редкую рыбу нашли на пляже в США
Жительница США нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Школьницы избили сверстницу за подделку в Челябинске
Обновлено в 09:49
Футбол
Черчесов: Разнос в раздевалке не устроил
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия
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"Число столкнувшихся автомобилей уточняется", - сказал собеседник агентства. По данным местных СМИ, в ДТП попали сразу 30 автомобилей.
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Политика
Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины
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Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
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Политика
Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России
В свою очередь Борисов добавил, что отказ американских поставщиков доставить материалы для «черного крыла» не лишили Россию возможности завершить работы в срок.
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Экономика
Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»
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Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
Обновлено вчера в 05:58
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Николай Носков впервые появился на публике после инсульта
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Обновлено в 07:59
Политика
В Киеве заявили об отказе Москвы совершить «малый обмен» Гриба
Украина предлагала России провести «малый обмен» украинца Павла Гриба в связи с тяжелым состоянием его здоровья.
Обновлено в 09:58
Политика
Киев выразил протест Москве из-за приговора украинцу Грибу
Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за приговора украинскому гражданину Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму.
Обновлено в 07:55