Общество

В России выросла зарплата чиновниковЕвразия Daily вчера в 09:56

Среднемесяцная зарплата региональных чиновников в России в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом — до 49,4 тыс. рублей. Муниципальные чиновники стали зарабатывать на 7,9% больше — 42,1 тыс. рублей.
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Согласно данным
 ведомства, служащие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти получали в среднем 39,6 тыс. рублей в месяц, сотрудники органов исполнительной власти — 55,4 тыс. рублей, работники органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 38,8 тыс. рублей.
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