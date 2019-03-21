В России выросла зарплата чиновниковЕвразия Daily вчера в 09:56

с чего всё началось

Среднемесяцная зарплата региональных чиновников в России в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом — до 49,4 тыс. рублей. Муниципальные чиновники стали зарабатывать на 7,9% больше — 42,1 тыс. рублей.

Футбол Ругани подпишет с «Ювентусом» новый контракт на 4 года Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист согласовал с туринским клубом новый контракт сроком на четыре года.

Авто Toyota подтвердила разработку нового GT86 Сегодня представители компании Toyota подтвердили разработку второго поколения спорткара.

Происшествия В Нижнекамске полицейского зарезали у здания МВД В Нижнекамске неизвестный мужчина напал с ножом на участкового уполномоченного полиции и смертельно ранил его.

Финансы Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставки Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

Политика Медведчук назвал Россию главным торговым партнером Украины Председатель политсовета украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявил, что по итогам 2018 года РФ для Украины самый главный торговый партнер.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Происшествия Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.

Экономика Медведев поручил найти ответственных за срыв инвестпрограммы Глава правительства поручил составить список заместителей министров, ответственных за срыв сроков исполнения ФАИП.

Шоу-бизнес Суд не признал Тимура Еремеева сыном Спартака Мишулина Семья актера направила запрос в ЗАГС и получила бумагу, подтверждающую, «Мишулин С. В. не приходится отцом Еремееву Т. С.». На основании документов суд, рассмотрев иск дочери актера о защите достоинства и чести, вынес решение в ее пользу.

Политика Глава МИД Белоруссии заявил, что об объединении с Россией речи не идет Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что речи об объединении республики с Россией не идет, а то, что российский президент Владимир Путин после 2024 года якобы может возглавить объединенное государство, затрагивалось на двусторонних встречах "вскользь" и только в контексте инсинуаций в СМИ.

Армия и оружие Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.

Культура Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре».

Экономика Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.

Происшествия Редкую рыбу нашли на пляже в США Жительница США нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем.

Происшествия В Петербурге на мосту столкнулись несколько десятков машин "Число столкнувшихся автомобилей уточняется", - сказал собеседник агентства. По данным местных СМИ, в ДТП попали сразу 30 автомобилей.

Экономика Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано» Все затраты государства на создание "Роснано" с 2019 года возвращены, подчеркнул Анатолий Чубайс.

Политика Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России В свою очередь Борисов добавил, что отказ американских поставщиков доставить материалы для «черного крыла» не лишили Россию возможности завершить работы в срок.

Экономика Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус» Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус».

Шоу-бизнес Николай Носков впервые появился на публике после инсульта 63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.

Политика В Киеве заявили об отказе Москвы совершить «малый обмен» Гриба Украина предлагала России провести «малый обмен» украинца Павла Гриба в связи с тяжелым состоянием его здоровья.