Экономика
В России выросла выручка малых предприятийLenta.ru вчера в 10:32
Объем выручки малых предприятий за год вырос на 25 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Общество
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей
Штормовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей в море объявлено в Сочи, сообщает администрация курорта.
Обновлено вчера в 07:04
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
В ДНР заявили о потере беспилотника миссии ОБСЕ в Донбассе
Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в районе Донецка, это могло произойти из-за подавления сигнала украинскими силовиками, ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики помогает в поиске утерянного аппарата, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Наркобарон из Израиля и трое сотрудников СБУ задержаны на Украине
В одной из областей Украины был задержан находящийся в розыске гражданин Израиля Амос Дов Сильвер и трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в содействии его побегу 15 августа из киевского аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено 15 августа в 15:02
Энергетика
Bloomberg: Китай отказался от венесуэльской нефти из-за санкций США
Крупная компания Китая отказалась от прямых закупок венесуэльской нефти, поскольку администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ужесточает санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Жуковском прокомментировали ситуацию с гнездованием птиц рядом с ВПП
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России
Обновлено вчера в 14:44
Транспорт
Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов
Роспотребнадзор указал, что пассажиры при задержке рейса могут отказаться от полета с правом возврата полной стоимости авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным".
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Наташа Королева готовится стать бабушкой
Звездные родители считают, что отпускать подростка во взрослую жизнь пока рано, однако в теории готовятся стать бабушкой и дедушкой.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах
Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
В Керченской крепости обнаружили 1700 осколочных авиабомб
Крымские сотрудники МЧС обнаружили в Керченской крепости 1700 осколочных авиабомб и одну фугасную авиабомбу весом 100 кг времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:41
Общество
Звезды эстрады поздравили столичный Парк Горького с днем рождения
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
В Москве женщину задержали за покупку лекарств для больного ребенка
Ранее полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении москвички Елены Боголюбовой, задержанной при получении посылки с иностранным препаратом «Фризиум».
Обновлено 15 августа в 16:55
Политика
Дроны хуситов совершили нападение на нефтяной завод Саудовской Аравии
Йеменские хуситы атаковали с помощью десяти дронов нефтеносные объекты Саудовской Аравии, в частности месторождение Шейба, об этом 17 августа сообщает Reuters.
Обновлено в 06:18
Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском
Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Футбол
Слуцкий назвал новичка «Спартака» мечтой для любого тренера
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о новичке московского «Спартака» Гусе Тиле.
Обновлено в 04:59
Здоровье
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Порошенко назвал себя в декларации президентом Украины
В декларации, которую Порошенко подал 7 августа, указано, что место работы бывшего украинского лидера — "администрация президента Украины", а занимаемая должность — "президент Украины".
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Трое россиян захвачены пиратами у побережья Камеруна
Обновлено вчера в 08:39
Шоу-бизнес
Мама Тимати объяснила отсутствие совместных фото с Решетовой
Небольшой фотоотчет с праздника опубликовала в своем блоге его мама Симона Юнусова. На снимках можно увидеть многочисленных друзей семьи.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49