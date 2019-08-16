Экономика

В России выросла выручка малых предприятийLenta.ru вчера в 10:32

Объем выручки малых предприятий за год вырос на 25 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
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