Экономика
В России выросла выручка малых предприятийLenta.ru вчера в 10:32
Объем выручки малых предприятий за год вырос на 25 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:39, Ашберн
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили судно с тремя россиянами
У берегов Камеруна пираты атаковали торговое судно, в экипаж которого входят трое россиян.
Обновлено вчера в 10:07
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Игры
Первый игровой тест Remnant: From the Ashes на «максималках»
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Энергетика
Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкций
Крупнейшая китайская нефтегазовая компания CNPC решила отказаться от прямых закупок венесуэльской нефти из-за ужесточения американских санкций против Венесуэлы.
Обновлено в 06:32
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Обновлено в 02:26
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
National Interest оценил быстрое развитие российского флота
Американский флот, как сообщают журналисты National Interest, можно назвать противоположностью российского.
Обновлено вчера в 08:19
Космос
Солнце изучат в рамках эксперимента «Кортес» на МКС
Российские ученые сообщили, что на Международной космической станции планируют провести эксперимент «Кортес», который позволит изучить Солнце.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В аэропортах США восстановлена работа системы таможенного контроля
Сбой в работе электронной системы таможенного и пограничного контроля ряда аэропортов США полностью устранен.
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие
Эксперт: Гренландия – важный элемент в ПРО США
Гренландия, по мнению эксперта, представляет особый интерес для США, поскольку база в Туле является частью их противоракетной обороны.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Минобороны Японии утвердило план закупки американских F-35B
Министерство обороны Японии окончательно утвердило план закупки у американской корпорации Lockheed Martin самолетов F-35B.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Политика
Суд на Украине при оглашении решения по аресту замминистра допустил ошибку в его отчестве
Деснянский районный суд Чернигова, оглашая постановление о заключении под стражу сроком на два месяца заместителя министра Украины по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Николаевича Грымчака, допустил ошибку в отчестве замминистра.
Обновлено вчера в 17:12
Футбол
«Спартак» подписал экс-игрока «ПСЖ»
Бывший игрок молодежный команды "ПСЖ", 18-летний Николоз Кутателадзе продолжит карьеру в "Спартаке", сообщает Sport24.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Финансы
РФ сократила вложения в госдолг США
Напомним, что в течение всего минувшего года РФ значительно сокращала свои вложение в бумаги США и выбыла из списка 33 крупнейших держателей американского госдолга.
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Мосгортранс объяснил иск к организаторам митингов в Москве
Обновлено в 06:25
Происшествия
СК опроверг слухи о мародерстве на месте посадки самолета А321
Информация о мародерстве на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 не соответствует действительности, подобных случаев не зафиксировано.
Обновлено в 08:14
Футбол
Промес оценил свою игру в «Аяксе» на старте сезона
Обновлено в 05:22
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44