Экономика

Высшее образование в России стало дорожеLenta.ru вчера в 20:13

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов. В связи с этим россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства. Позже вице-премьер Татьяна Голикова опровергла эту информацию.
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с чего всё началось

Высшее ценообразование: обучение в вузах за год подорожало на 15–19%

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».
Известиявчера в 17:02

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В России резко подорожало высшее образование

Газета.Ru03:25

Вузы, чтобы исполнить поручение Путина, повышают стоимость обучения

URA.Ruвчера в 20:47

В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%

РЕН ТВвчера в 18:59

Высшее образование в России стало дороже

Lenta.ruвчера в 20:13

Россиян предупредили о резком росте цен на обучение в вузах

News.ruвчера в 19:48

СМИ сообщили об увеличении стоимости обучения в российских вузах на 19%

РБКвчера в 23:22

В России выросла стоимость обучения в вузах

Известиявчера в 19:23
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) в японском городе Осаке, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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