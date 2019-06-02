В России выросла среднесуточная добыча нефтиИзвестия 02:18

Среднесуточная добыча нефти в России в мае в годовом выражении выросла на 1,3% до 11,114 миллиона баррелей в день. Об этом в воскресенье, 2 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Общество В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника "Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода",- говорится в сообщении.

Происшествия Взрывы на заводе в Дзержинске разрушили пять зданий В результате трех взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области оказались полностью разрушены пять зданий, в том числе три склада с готовой продукцией.

Происшествия Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.

Единоборства Уайлдер прокомментировал поражение Джошуа Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер прокомментировал поражение Джошуа в поединке с Энди Руисом.

Гаджеты Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.

Происшествия Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".

Политика Мэр Лондона обвинил Трампа в фашизме Мэр Лондона Садик Хан уподобил президента США Дональда Трампа фашисту.

Футбол «Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Шоу-бизнес Целующего грудь блондинки Константина Меладзе сняли в баре Сегодня СМИ облетела фотография, на которой мужчина, похожий на Константина Меладзе, веселится в баре с блондинкой.

Происшествия Круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом в Венеции В результате столкновения круизного лайнера и туристического теплохода в венецианском канале Джудекка пострадали пять человек, передает агентство AGI.

Здоровье Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.

Происшествия При столкновении поезда и грузовика в Адыгее пострадали 15 человек При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек — это машинист, помощник машиниста и 13 пассажиров, сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

Политика Пушков прокомментировал запрет на поставки топлива на Украину В своем аккаунте в Twitter Пушков рассказал, что пока на Украине призывают ЕС и США ужесточить санкции против России, Россия вводит свои санкции и прекращает поставки нефти и угля на территорию Украины.

Политика В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник В Омске на 78-ом году жизни после продолжительной болезни скончался Алексей Казанник, известный российский юрист, политик, в 1993-1994 годах возглавлявший Генеральную прокуратуру РФ.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Политика МИД Украины просит «давить» на РФ по решению трибунала ООН по морякам Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2019 г. Международный трибунал по морскому праву в немецком Гамбурге потребовал от РФ освободить военные корабли и моряков ВМС Украины, задержанных за вторжение в российские воды в Керченском проливе.

Общество Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги о событиях в Солсбери.

Спорт Поздняков: сборная России примет участие в Олимпийских играх Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал появившуюся информацию о том, что сборная России может быть отстранена от предстоящих Игр-2020 в Токио.

Политика Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа В Сети впервые опубликованы сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему.

Футбол Видео: Хендерсон обнимает больного раком отца после финала Лиги чемпионов Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после победы в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:0) подошёл к зоне для фотокорреспондентов — там находился отец футболиста.

Теннис Серена Уильямс проиграла в третьем раунде «Ролан Гаррос» За время встречи Уильямс десять раз подала навылет, реализовала один брейк-пойнт из семи и допустила одну двойную ошибку.

Политика Владимира Познера внесли в базу «Миротворец» Украинский сайт «Миротворец» включил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 2 мая.

Футбол Черчесов описал финал Лиги чемпионов в трех словах Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о финале Лиги чемпионов с участием «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».

Политика Трамп порекомендовал Великобритании не платить Евросоюзу за Brexit Дональд Трамп в интервью британскому изданию The Sunday Times порекомендовал будущему премьер-министру Великобритании не платить Евросоюзу за Brexit и "просто уйти", если Брюссель откажется пойти на сделку по условиям Лондона.

Происшествия Ураган обрушил крышу сцены на украинском рок-фестивале Рок-фестиваль Kozak Fest, который проходил в Днепропетровской области Украины, пришлось отменить из-за урагана.