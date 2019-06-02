Энергетика
В России выросла среднесуточная добыча нефтиИзвестия 02:18
Среднесуточная добыча нефти в России в мае в годовом выражении выросла на 1,3% до 11,114 миллиона баррелей в день. Об этом в воскресенье, 2 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
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