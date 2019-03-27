В России выросла неформальная занятостьРБК 01:00

с чего всё началось

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

Политика Бизнес-омбудсмен Титов изучает дело Абызова Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов сообщил, что изучает обстоятельства ареста экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова, обращений от него пока не получал.

Происшествия В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.

Политика Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.

Экономика Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента» Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».

Происшествия В Крыму ФСБ проводит обыски у экстремистов Подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии проводят в Крыму обыски у сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Общество Жители России назвали самые любимые театры и спектакли В рейтинг любимых театров граждан РФ вошли: Ленком, Малый театр, МХАТ, Театр на Таганке, Театр сатиры (по 3%), Театр им. Е.Б. Вахтангова, Московский театр Олега Табакова и Театр юного зрителя (по 2%).

Экономика В феврале этого года банки выдали на 16,5% больше кредитных карт Относительно прошлогоднего февраля в феврале этого года банки выдали на 16,5% больше кредитных карт.

Происшествия Поставщик компьютеров для МВД попал под следствие Создатель и владелец компаний, поставляющих МВД отечественные компьютеры, Всеволод Опанасенко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Политика Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.

Гаджеты WhatsApp получит «ночной режим» На текущий момент, уже вышла тестовая версия Android Q, в которой они реализовали ночной режим, что стало для разработчиков поводом внедрять подобный «ночной» функционал во всю операционную систему Android.

Происшествия Китаянка родила двойняшек от разных отцов В Китае произошел редчайший случай: жительница города Сямынь родила двойняшек от разных мужчин.

Экономика «Магнит» в 2018 году сократил прямые поставки вина почти в два раза Другие ретейлеры напротив увеличили прямой импорт. В 2017 году ретейлер находился в первой пятерке импортеров вина.

Авто Hyundai анонсировал премьеру самого доступного кроссовера Публичная премьера новой глобальной модели, которая по своим габаритам уступит даже Hyundai Creta, состоится 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Политика Захарова назвала основания присутствия российских военных в Венесуэле Захарова отметила, что нахождение специалистов РФ на территории этого латиноамериканского государства регулируется соглашением между правительствами России и Боливарианской Республики о ВТС, подписанным в мае 2001 года, которое своевременно прошло все необходимые ратификационные процедуры в обеих странах.

Здоровье Под оком Гиппократа: в Москве соберутся ведущие медики и фармацевты 27 марта в московском «Экспоцентре» состоится XI Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности.

Космос В России разработали спутник для уничтожения космического мусора В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.

Энергетика Росту цен на нефть «технически» ничего не мешает Торги по нефти 26 марта завершились небольшим ростом на 1,12%. Цена на Brent в ходе американских торгов повышалась до $68,19.

Космос Эта Пасха будет последней: ученые предрекают очередной конец света Уфологи называют новые даты предстоящего конца света. По словам ученым, конец света должен произойти на Пасху.

Политика Британское правительство отвергло петицию об отмене Brexit Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.