Общество
В России выросла неформальная занятостьРБК 01:00
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
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с чего всё началось
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.РБК01:00
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Общество
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Поясняется, что в поселении Московском была обнаружена самовольная постройка в виде дерева, на ветвях которого функционировал отель.
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Общество
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Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
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На западе Стокгольма прогремел сильный взрыв
На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.
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В Москве с 13 по 15 сентября пройдет фестиваль Китая, приуроченный к 70-летию основания КНР и 70-летию установления двухсторонних дипломатических отношений, сообщил в среду журналистам исполнительный директор Excon Group Максим Петроченко.
Обновлено в 05:59
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Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
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