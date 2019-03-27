В России выросла неформальная занятостьРБК 01:00

с чего всё началось

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

Экономика Российские банки начали подключаться к китайскому аналогу SWIFT Ряд российских банков уже подключились к китайскому аналогу SWIFT для облегчения взаиморасчетов между РФ и Китаем, сообщил начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ РФ Владимир Шаповалов.

Политика Сотрудникам Росгвардии разрешили выезд на отдых в 14 стран В 2019 году сотрудникам МВД России и Росгвардии будет разрешено выехать на отдых за границу в более чем десяток стран, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Происшествия В Крыму после обысков задержали 16 крымскотатарских активистов Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали после массовых обысков в Крыму 16 крымскотатарских активистов по обвинению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир (признанной Верховным судом РФ террористической в 2003 году и запрещенной).

Политика Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.

Происшествия Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в США В США самолёт Boeing 737 MAX был вынужден экстренно возвратиться в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем, сообщает CNN.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Авто Коллекционер Брюс Канепа продает свой McLaren P1 GTR Коллекционер Брюс Канепа выставил на продажу свой автомобиль McLaren P1 GTR.

Армия и оружие «Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.

Футбол Моуринью может стать наставником команды Головина Как сообщает L'Equipe, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 56-летнего тренера, рассматривает варианты с двумя клубами Лиги 1. Речь идет о "Лионе" и "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин.

Гаджеты В WhatsApp для Android уже тестируется Dark Mode Источники добавляют, что в режиме Dark Mode в WhatsApp для Android фон становится не полностью черным, как на iOS, а очень темным.

Политика В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.

Политика Телеведущий Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку гостей Участниками потасовки стали гости программы Грэг Вайнер и Араик Степанян.

Общество В Новой Москве снесли незаконную гостиницу на дереве Поясняется, что в поселении Московском была обнаружена самовольная постройка в виде дерева, на ветвях которого функционировал отель.

Общество Правительство Башкирии вернет Салаватский роддом Салаватский роддом перешел в частные руки в декабре 2017 года. Громкий скандал разразился накануне.

Политика Совфед одобрил закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ Совет Федерации одобрил президентский закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.

Футбол Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром» Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.

Гаджеты Qualcomm не удалось запретить импорт смартфонов Apple iPhone Компания Qualcomm рассчитывала, что комиссия запретит импорт смартфонов Apple iPhone, поскольку в них нарушен патент, принадлежащий Qualcomm.

Политика В США умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл Энди Маршалл, который проработал более 40 лет в качестве сотрудника Управления всесторонней оценки программ Пентагона, умер в возрасте 97 лет.

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Экономика Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента» Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».

Происшествия На западе Стокгольма прогремел сильный взрыв На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.

Политика НАК начал противодействие терроризму в социальных сетях Национальный антитеррористический комитет (НАК) зарегистрировал свои официальные страницы в социальных сетях, где начал размещать материалы, посвященные противодействию терроризму, сообщил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский в среду на пресс-конференции в Москве.