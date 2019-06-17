Экономика
В России вырос средний размер ипотечного кредитаПетербургский дневник 05:56
Средний размер ипотечного кредита в январе - марте этого года вырос на 17,3% по сравнению с тем же периодом в 2018 году: это примерно 350,6 тысячи рублей. Теперь его размер составляет 2,38 миллиона рублей.
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Специалисты зафиксировали резкий рост среднего размера ипотечного кредита у заемщиков старше 65 лет - показатель увеличился на 38,4%. Об этом говорится в новом исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) за первый квартал 2019 года, опубликованном на официальном сайте организации.Российская газета05:35
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 22:37, Вашингтон
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Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто
Обновлено в 18:25
Политика
Минприроды назвало сроки выпуска узников китовой тюрьмы в Приморье
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Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
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Обновлено в 21:48
Армия и оружие
Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих
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Обновлено в 20:42
Политика
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Обновлено в 11:22
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Times заявил об осквернении могил британских солдат в Крыму
На холме Кэткарт между Севастополем и Балаклавой находится кладбище британских солдат, погибших в Крымской войне, однако оно подверглось осквернению, захвату и было предано забвению, пишет Ханна Лусинда Смит в журнале The Times.
Обновлено в 13:50
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Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Экономика
ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам мая
Инфляция в России в мае 2019 года замедлилась на 0,1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с апрелем и составила 5,1% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
Обновлено в 06:35
Общество
Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США
Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 20:51
Армия и оружие
Стало известно о модернизации ядерного оружия в мире
Обновлено в 02:09
Общество
В ГП рассказали, сколько человек нарушили авторские права за два года
Более 1,2 тысячи человек осуждены за два года в России за нарушение прав интеллектуальной собственности, сообщил прокурор отдела главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Владимир Егоров.
Обновлено в 22:08
Гаджеты
Xiaomi тестирует новые функции в MIUI Launcher
Функция Shortcuts при длительном нажатии на значок приложения позволяет запустить набор быстрых действий.
Обновлено в 16:16
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Обновлено в 13:42
Футбол
РПЛ может увеличить число матчей, сохранив в чемпионате 16 команд
Участники заседания пришли к мнению, что в чемпионате следует сохранить 16 команд, но при этом поменять структуру турнира так, чтобы проводилось больше матчей.
Обновлено в 21:07
Политика
Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы
Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы.
Обновлено в 13:18
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
Как сообщает RT со ссылкой на Минздрав России, самые высокие показатели распространенности раковых заболеваний по итогам прошлого года зафиксированы в Курской области (3331,1 случая на 100 тыс. населения), Республике Мордовия (3292,1 случая на 100 тыс. населения), в Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.
Обновлено в 03:21
Общество
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Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено в 22:08
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Козерога может подвести дипломатичность, а день Льва обещает быть загруженным и суетливым. Гороскоп на 18 июня
Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Овна в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним.
Обновлено в 19:15
Общество
Российские города с наибольшим количеством невест назвали эксперты
В названных городах отмечен наиболее высокий спрос на свадебные платья.
Обновлено в 22:17
Происшествия
В Китае произошло мощное землетрясение
По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 21:09
Политика
СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Экономика
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Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Экономика
В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения
Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18