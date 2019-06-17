В России вырос средний размер ипотечного кредитаПетербургский дневник 05:56

с чего всё началось

Средний размер ипотечного кредита в январе - марте этого года вырос на 17,3% по сравнению с тем же периодом в 2018 году: это примерно 350,6 тысячи рублей. Теперь его размер составляет 2,38 миллиона рублей.

Политика Минприроды назвало сроки выпуска узников китовой тюрьмы в Приморье Как сообщает РИА «Новости», Минприроды России в ответ на запрос думского комитета по экологии и охране окружающей среды, заявило, что рабочая группа по планам адаптации морских млекопитающих рекомендовала считать оптимальным местом выпуска морских млекопитающих Охотское море.

Происшествия Из Чемодановки уехали все цыгане Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.

Политика Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве» Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.

Армия и оружие Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.

Происшествия В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.

Политика Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины Европу ждет газовый кризис, если Россия и Украина не договорятся о продлении соглашения о транзите российского газа, срок которого истекает в конце 2019 года.

Политика Times заявил об осквернении могил британских солдат в Крыму На холме Кэткарт между Севастополем и Балаклавой находится кладбище британских солдат, погибших в Крымской войне, однако оно подверглось осквернению, захвату и было предано забвению, пишет Ханна Лусинда Смит в журнале The Times.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Экономика ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам мая Инфляция в России в мае 2019 года замедлилась на 0,1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с апрелем и составила 5,1% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.

Общество Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".

Общество В ГП рассказали, сколько человек нарушили авторские права за два года Более 1,2 тысячи человек осуждены за два года в России за нарушение прав интеллектуальной собственности, сообщил прокурор отдела главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Владимир Егоров.

Гаджеты Xiaomi тестирует новые функции в MIUI Launcher Функция Shortcuts при длительном нажатии на значок приложения позволяет запустить набор быстрых действий.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Армия и оружие Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной.

Футбол РПЛ может увеличить число матчей, сохранив в чемпионате 16 команд Участники заседания пришли к мнению, что в чемпионате следует сохранить 16 команд, но при этом поменять структуру турнира так, чтобы проводилось больше матчей.

Здоровье Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака Как сообщает RT со ссылкой на Минздрав России, самые высокие показатели распространенности раковых заболеваний по итогам прошлого года зафиксированы в Курской области (3331,1 случая на 100 тыс. населения), Республике Мордовия (3292,1 случая на 100 тыс. населения), в Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.

Общество Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.

Общество Козерога может подвести дипломатичность, а день Льва обещает быть загруженным и суетливым. Гороскоп на 18 июня Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Овна в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним.

Общество Российские города с наибольшим количеством невест назвали эксперты В названных городах отмечен наиболее высокий спрос на свадебные платья.

Происшествия В Китае произошло мощное землетрясение По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.

Политика СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Энергетика Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Экономика Российские авиакомпании получили рекордный убыток Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.

Экономика В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.