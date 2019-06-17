В России вырос средний размер ипотечного кредитаПетербургский дневник вчера в 05:56

с чего всё началось

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Политика В Лондоне отреагировали на оскверненные могилы британцев в Крыму Обозреватели напомнили, что британцы умирали на полуострове от холода и тяжелых болезней во время первой в мире окопной войны, которая произошла накануне Первой мировой.

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