Экономика
В России вырос средний размер ипотечного кредитаПетербургский дневник 05:56
Средний размер ипотечного кредита в январе - марте этого года вырос на 17,3% по сравнению с тем же периодом в 2018 году: это примерно 350,6 тысячи рублей. Теперь его размер составляет 2,38 миллиона рублей.
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Специалисты зафиксировали резкий рост среднего размера ипотечного кредита у заемщиков старше 65 лет - показатель увеличился на 38,4%. Об этом говорится в новом исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) за первый квартал 2019 года, опубликованном на официальном сайте организации.Российская газета05:35
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