Экономика
В России вырос средний размер ипотечного кредитаРИА Оренбуржье 05:05
В четвертом квартале прошлого года средний размер ипотечного кредита в России увеличился на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом информирует Национальное бюро кредитных историй.
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
Экономика
Правительство отложило введение соцнорм потребления электричества
«По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — цитирует Джуса РБК.
Обновлено в 10:53
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 10 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26209 (с погашением 20 июля 2022 года) на сумму 10,02 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина.
Обновлено в 07:12
Экономика
Медведев раскритиковал «Роскосмос» за медлительность
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития "Роскосмоса".
Обновлено в 08:57
Экономика
Совет директоров Альфа-банка одобрил присоединение Балтийского банка
Альфа-банк сообщил, что его совет директоров проголосовал за присоединение Балтийского банка.
Обновлено в 10:12
Экономика
На импортный алкоголь начали повышать цены
Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20 процентов, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:42
Недвижимость
Минстрой: потенциал снижения ставки по ипотеке в РФ исчерпан
Потенциал дальнейшего снижения ставки по ипотечным кредитам в РФ исчерпан, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, выступая в Госдуме.
Обновлено в 03:31
Экономика
Орешкин рассказал о закрытом обсуждении приватизации госкомпаний
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что российское правительство готовит ряд сделок по приватизации госкомпаний.
Обновлено в 04:16
Энергетика
В «Газпром межрегионгазе» назвали сумму долгов россиян за газ
Как указывает агентство, 1 января 2018 года долги за поставленный газ составляли 30,1 млрд рублей.
Обновлено в 03:28
Экономика
ВТБ не намерен списывать долг En+ после снятия санкций с компании
Схема вывода компании En+ из-под санкций США не предполагает списания долга акционеров компании перед ВТБ, сообщил журналистам первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.
Обновлено в 14:25
Экономика
В РФПИ заявили о планах по расширению сотрудничества с Alibaba
Обновлено в 13:53
Экономика
Греф пообещал отменить комиссии за переводы внутри Сбербанка
На прошлой неделе, 15 января, газета «Коммерсантъ» писала, что ФАС, Центробанк и Минфин провели анализ рынка денежных переводов России и пришли к выводу, что необходимо заставить банки уравнять размер комиссии за внутри- и межрегиональные переводы в рамках одной кредитной организации.
Обновлено в 02:07
Экономика
Выручка X5 Retail Group за 2018 год составила 1,525 трлн рублей
Выручка X5 Retail Group (в которую входят сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") по итогам 2018 года выросла на 18,5% по сравнению с показателем 2017 года и достигла 1,525 трлн рублей.
Обновлено в 02:47
Экономика
Ситибанк закроет около трети отделений в России
В течение года Ситибанк, принадлежащий американской Citigroup, планирует закрыть восемь российских отделений.
Обновлено в 05:31
Экономика
IBM и Procter&Gamble остановили падение Уолл-стрит
К изменению тренда привели высокие прибыли и рост акций таких компаний, как IBM, United Technologies и Procter&Gamble.
Обновлено в 10:46
Экономика
ЛУКОЙЛ передумал продавать Litasco
ЛУКОЙЛ передумал продавать швейцарского дочернего нефтетрейдера Litasco, сообщил журналистам глава нефтекомпании и ее основной акционер Вагит Алекперов.
Обновлено в 09:45