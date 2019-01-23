В России вырос средний размер ипотечного кредитаРИА Оренбуржье 05:05

В четвертом квартале прошлого года средний размер ипотечного кредита в России увеличился на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом информирует Национальное бюро кредитных историй.

Экономика Экономика Правительство отложило введение соцнорм потребления электричества «По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — цитирует Джуса РБК.

Финансы Финансы Минфин разместил ОФЗ на 10 млрд рублей Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26209 (с погашением 20 июля 2022 года) на сумму 10,02 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина.

Экономика Экономика Медведев раскритиковал «Роскосмос» за медлительность Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития "Роскосмоса".

Экономика Экономика Совет директоров Альфа-банка одобрил присоединение Балтийского банка Альфа-банк сообщил, что его совет директоров проголосовал за присоединение Балтийского банка.

Экономика Экономика На импортный алкоголь начали повышать цены Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20 процентов, пишет газета «Коммерсантъ».

Недвижимость Недвижимость Минстрой: потенциал снижения ставки по ипотеке в РФ исчерпан Потенциал дальнейшего снижения ставки по ипотечным кредитам в РФ исчерпан, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, выступая в Госдуме.

Экономика Экономика Орешкин рассказал о закрытом обсуждении приватизации госкомпаний Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что российское правительство готовит ряд сделок по приватизации госкомпаний.

Энергетика Энергетика В «Газпром межрегионгазе» назвали сумму долгов россиян за газ Как указывает агентство, 1 января 2018 года долги за поставленный газ составляли 30,1 млрд рублей.

Экономика Экономика ВТБ не намерен списывать долг En+ после снятия санкций с компании Схема вывода компании En+ из-под санкций США не предполагает списания долга акционеров компании перед ВТБ, сообщил журналистам первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

Экономика Экономика В РФПИ заявили о планах по расширению сотрудничества с Alibaba

Экономика Экономика Греф пообещал отменить комиссии за переводы внутри Сбербанка На прошлой неделе, 15 января, газета «Коммерсантъ» писала, что ФАС, Центробанк и Минфин провели анализ рынка денежных переводов России и пришли к выводу, что необходимо заставить банки уравнять размер комиссии за внутри- и межрегиональные переводы в рамках одной кредитной организации.

Экономика Экономика Выручка X5 Retail Group за 2018 год составила 1,525 трлн рублей Выручка X5 Retail Group (в которую входят сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") по итогам 2018 года выросла на 18,5% по сравнению с показателем 2017 года и достигла 1,525 трлн рублей.

Экономика Экономика Ситибанк закроет около трети отделений в России В течение года Ситибанк, принадлежащий американской Citigroup, планирует закрыть восемь российских отделений.

Экономика Экономика IBM и Procter&Gamble остановили падение Уолл-стрит К изменению тренда привели высокие прибыли и рост акций таких компаний, как IBM, United Technologies и Procter&Gamble.