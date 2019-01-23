Экономика
В России вырос средний размер ипотечного кредитаРИА Оренбуржье 05:05
В четвертом квартале прошлого года средний размер ипотечного кредита в России увеличился на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом информирует Национальное бюро кредитных историй.
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Средний размер ипотечного кредита по итогам четвертого квартала 2018 года достиг 2,341 млн руб., за год увеличившись на 348 тыс. руб., следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).Коммерсантъ08:41
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