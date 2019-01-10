Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрастуИзвестия07:09
В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля. Это касается только тех людей, кто получает страховую пенсию.
Известия07:09
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с чего всё началось
С нового года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают надбавку к пенсии в размере 5 334 рублей. Это на 400 рублей больше, чем в прошлом году. Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, когда пенсионеру исполняется 80 лет, его пенсия становится больше.Российская газетавчера в 19:15
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Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы до 2025 года
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Обновлено в 11:51
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Армия и оружие
Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море
Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Gravely («Грэйвли») вошел в акваторию Балтийского моря.
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Обновлено в 11:55
Спорт
Колобков: WADA признало работу РУСАДА отвечающей всем требованиям
«20 декабря WADA завершило мониторинг работы РУСАДА и признало её положительной и отвечающей всем требованиям», — заявил Колобков.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Поступление воды в Тушинский тоннель остановили
Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить, говорится в поступившем в РБК сообщении ФГБУ «Канал имени Москвы» (оператор канала, где произошел провал грунта, приведший к затоплению).
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Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на сообщения о гибели российского спутника
В воздушно-космических силах России подтвердили, что спутник "Космос-2430" 5 января сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности США к новым боевым действиям в Сирии
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Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
Обновлено в 07:09
Экономика
В РФ вступили в силу новые тарифы ОСАГО
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Обновлено вчера в 01:37
Экономика
Ford может закрыть заводы в России
Угроза висит и над российскими заводами Ford, которые тоже могут попасть под сокращения.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Фельдшер скорой из Омска обвинила коллег-врачей в изнасиловании
Обновлено в 02:38
Происшествия
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Экономика
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Происшествия
Обвиняемую за мемы во «ВКонтакте» исключили из списка экстремистов
Росфинмониторинг исключил из списка экстремистов жительницу Барнаула Марию Мотузную, уголовное дело против которой прошлой весной возбудили из-за размещенных на ее странице во «ВКонтакте» мемов, следует из данных на сайте службы.
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Сына российского миллионера задержали в Белоруссии
По информации источников издания TUT.BY, речь идет о 24-летнем Александре Шарыго, сыне российского бизнесмена Константина Шарыго.
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Россия направит делегацию в ПАСЕ после выполнения своих условий
В октябре 2018 года Россия поставила организации условие: она не вернется в ПАСЕ, пока в регламент не внесут поправку, запрещающую лишать национальные делегации права голоса во время сессий.
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Политика
NBC: образцы стены Трампа распилили обычной пилой
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Спорт
Витоцци выиграла спринт на четвертом этапе КМ по биатлону
Обновлено в 11:27
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом фигурантов дела «Нового величия»
Обновлено в 11:42
Происшествия
Пропавшую в Элисте 15-летнюю девочку нашли в московском роддоме
Несовершеннолетняя девушка из Элисты, числившаяся пропавшей без вести, поступила в один из московских родильных домов.
Обновлено в 08:00
Финансы
Банк России переводит резервы в юани, иены и евро
Доходность доллара США составила 0,35% годовых, а евро продемонстрировал отрицательные показатели (-0,17%).
Обновлено вчера в 16:13