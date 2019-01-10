Экономика

В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
Известия
07:09

В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля. Это касается только тех людей, кто получает страховую пенсию.
Известия07:09
с чего всё началось

Увеличен размер «возрастной» надбавки к пенсии

С нового года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают надбавку к пенсии в размере 5 334 рублей. Это на 400 рублей больше, чем в прошлом году. Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, когда пенсионеру исполняется 80 лет, его пенсия становится больше.
Российская газетавчера в 19:15

Подробнее о событии

Пенсионерам добавили «на старость»

News.ru09:53

Увеличен размер «возрастной» надбавки к пенсии

Российская газетавчера в 19:15

В России увеличили возрастную надбавку к пенсии

Газета.Ru05:00

«Возрастная» надбавка к пенсии выросла с 1 января до 5,3 тыс. рублей

ТАСС04:59

В России увеличен размер возрастной надбавки к пенсии

RT на русском04:03

Пенсии россиян старше 80 лет повысили

URA.Ru00:02

В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту

РИА Новости09:07
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 12:27, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео затопления Тушинского тоннеля

Обновлено в 04:08
Космос

Ученые нашли источник сигналов из космоса

Обновлено в 09:19
Политика

ОАК прокомментировала проблемы с выпуском самолета МС-21 из-за санкций

В ОАК отметили, что после того, как АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) попало под санкции, корпорация приняла дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойный ход программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21.
Обновлено в 03:59
Политика

Лукашенко пригрозил России утратой союзника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Москва откажется компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтянке, она может потерять своего союзника.
Обновлено в 11:34
Политика

Парагвай разорвал отношения с Венесуэлой

"Правительство республики Парагвай во исполнение своих конституционных полномочий и национального суверенитета приняло решение разорвать дипломатические отношения с боливарианской республикой Венесуэла, распорядилось закрыть наше посольство и осуществить немедленный отзыв парагвайского дипломатического персонала, аккредитованного в этой стране", – говорится в заявлении.
Обновлено в 11:35
Политика

Роскомнадзор обнаружил экстремистские материалы на ресурсах Би-би-си

Материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций, выявил Роскомнадзор в ходе проверки на сайте Би-би-си.
Обновлено в 10:55
Гаджеты

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7

Обновлено в 11:29
Общество

Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой

В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы до 2025 года

Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на 2019–2025 годы, инаугурация транслируется в его Twitter.
Обновлено в 11:51
Общество

Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP, включенной в реестр организаторов распространения информации, который ведет в Роскомнадзор.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море

Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Gravely («Грэйвли») вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 09:58
Хоккей

«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" приняло решение отстранить голкипера команды россиянина Сергея Бобровского на один матч в связи с внутренним инцидентом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:55
Спорт

Колобков: WADA признало работу РУСАДА отвечающей всем требованиям

«20 декабря WADA завершило мониторинг работы РУСАДА и признало её положительной и отвечающей всем требованиям», — заявил Колобков.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Поступление воды в Тушинский тоннель остановили

Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить, говорится в поступившем в РБК сообщении ФГБУ «Канал имени Москвы» (оператор канала, где произошел провал грунта, приведший к затоплению).
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

В Минобороны отреагировали на сообщения о гибели российского спутника

В воздушно-космических силах России подтвердили, что спутник "Космос-2430" 5 января сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Армия и оружие

Помпео заявил о готовности США к новым боевым действиям в Сирии

В случае необходимости США готовы к новым боевым действиям в Сирии, но в Вашингтоне надеются, что до этого не дойдет, заявил госсекретарь Майк Помпео в Американском университете в Каире, видеозапись выступления опубликована на сайте Госдепа США.
Обновлено в 10:54
Экономика

В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту

Обновлено в 07:09
Экономика

В РФ вступили в силу новые тарифы ОСАГО

Для людей, которые владеют мотоциклами или мотороллерами, верхняя граница тарифного коридора снизилась на 10,9%. Кроме того, верхняя граница тарифа для машин юридических лиц снизилась на 5,7%, до 2058-2911 рублей.
Обновлено вчера в 01:37
Экономика

Ford может закрыть заводы в России

Угроза висит и над российскими заводами Ford, которые тоже могут попасть под сокращения.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Фельдшер скорой из Омска обвинила коллег-врачей в изнасиловании

Обновлено в 02:38
Происшествия

Посетителя ресторана обстреляли и похитили в Москве

Неизвестные похитили одного из посетителей ресторана на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщают источники «Интерфакса», ТАСС и Mash.
Обновлено в 11:03
Экономика

Роспотребнадзор рассказал, как удостовериться в подлинности бриллианта

Сертификат соответствия к бриллианту или изумруду гарантирует потребителю подлинность камня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, также рассказав, как разобраться в маркировке ювелирных изделий.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Обвиняемую за мемы во «ВКонтакте» исключили из списка экстремистов

Росфинмониторинг исключил из списка экстремистов жительницу Барнаула Марию Мотузную, уголовное дело против которой прошлой весной возбудили из-за размещенных на ее странице во «ВКонтакте» мемов, следует из данных на сайте службы.
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Происшествия

Сына российского миллионера задержали в Белоруссии

По информации источников издания TUT.BY, речь идет о 24-летнем Александре Шарыго, сыне российского бизнесмена Константина Шарыго.
Обновлено в 10:39
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Россия направит делегацию в ПАСЕ после выполнения своих условий

В октябре 2018 года Россия поставила организации условие: она не вернется в ПАСЕ, пока в регламент не внесут поправку, запрещающую лишать национальные делегации права голоса во время сессий.
Обновлено вчера в 10:16
Политика

NBC: образцы стены Трампа распилили обычной пилой

Министерство внутренней безопасности протестировало образцы стальных реек, из которых планируется построить стену на границе с Мексикой, и выяснило, что их можно распилить обычной пилой.
Обновлено в 11:11
Спорт

Витоцци выиграла спринт на четвертом этапе КМ по биатлону

Обновлено в 11:27
Происшествия

Мосгорсуд оставил под арестом фигурантов дела «Нового величия»

Обновлено в 11:42
Происшествия

Пропавшую в Элисте 15-летнюю девочку нашли в московском роддоме

Несовершеннолетняя девушка из Элисты, числившаяся пропавшей без вести, поступила в один из московских родильных домов.
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Финансы

Банк России переводит резервы в юани, иены и евро

Доходность доллара США составила 0,35% годовых, а евро продемонстрировал отрицательные показатели (-0,17%).
Обновлено вчера в 16:13
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