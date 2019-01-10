С нового года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают надбавку к пенсии в размере 5 334 рублей. Это на 400 рублей больше, чем в прошлом году. Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, когда пенсионеру исполняется 80 лет, его пенсия становится больше.

с чего всё началось

В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля. Это касается только тех людей, кто получает страховую пенсию.

В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту

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