С нового года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают надбавку к пенсии в размере 5 334 рублей. Это на 400 рублей больше, чем в прошлом году. Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, когда пенсионеру исполняется 80 лет, его пенсия становится больше.

с чего всё началось

Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей. Об этом пишет 10 января «Российская газета». По данным Пенсионного фонда России (ПФР), надбавка возросла по отношению к 2018 года на 400 рублей.

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