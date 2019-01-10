Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрастуREGNUM02:01
Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей. Об этом пишет 10 января «Российская газета». По данным Пенсионного фонда России (ПФР), надбавка возросла по отношению к 2018 года на 400 рублей.
REGNUM02:01
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с чего всё началось
С нового года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают надбавку к пенсии в размере 5 334 рублей. Это на 400 рублей больше, чем в прошлом году. Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, когда пенсионеру исполняется 80 лет, его пенсия становится больше.Российская газетавчера в 19:15
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 09:17, Ашберн
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Обновлено вчера в 11:31
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей.
Обновлено в 02:01
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Обновлено в 06:55
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В Кремле заявили, что вопрос об интеграции России и Белоруссии в единое государство на повестке дня не стоит.
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Общество
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Космос
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Перенос запуска автоматических станций «Луна-26» и «Луна-27» на года связан с необходимостью отработки технологии мягкой посадки аппарата на поверхность естественного спутника Земли, сообщили в Роскосмосе.
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Экономика
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Ранее статслужба предварительно оценила инфляцию за прошедший год в 4,2%. Рост цен за декабрь 2018 года составил 0,8% по отношению к ноябрю.
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Украина намерена продолжать проходы через Керченский пролив
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Студентка из Барнаула Мария Мотузная, ранее обвиненная в экстремизме из-за картинок в соцсети "ВКонтакте", исключена из перечня террористов и экстремистов, гласят данные на сайте Росфинмониторинга.
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В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске
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Алекперов оказался основным акционером футбольного «Спартака»
Собственники московского "Спартака" в лице Вагита Алекперова и Леонида Федуна изменили структуру владения футбольным клубом.
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