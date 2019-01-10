Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрастуREGNUM02:01
Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей. Об этом пишет 10 января «Российская газета». По данным Пенсионного фонда России (ПФР), надбавка возросла по отношению к 2018 года на 400 рублей.
REGNUM02:01
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с чего всё началось
С нового года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают надбавку к пенсии в размере 5 334 рублей. Это на 400 рублей больше, чем в прошлом году. Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, когда пенсионеру исполняется 80 лет, его пенсия становится больше.Российская газетавчера в 19:15
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Экономика
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Конфликт разгорелся из-за того, что молодые люди сказали мужчине, что у него женская сумка, и стали подшучивать над его ориентацией.
Обновлено в 06:19
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В США объяснили «молчание» России про С-500
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Для сравнения, два других уже анонсированных смартфона с 48-мегапиксельными камерами — Honor V20 и Huawei Nova 4 — стоят 2999 и 3399 юаней, соответственно.
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Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
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Обновлено вчера в 13:05
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Религия
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Власти Москвы рассказали, когда устранят аварию на Тушинском тоннеле
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Обновлено в 07:19
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Роскосмос назвал причину переноса запуска лунных станций
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Временный глава Пентагона нецензурно обругал F-35
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Лукашенко: Речи об объединении России и Белоруссии быть не может
В Кремле заявили, что вопрос об интеграции России и Белоруссии в единое государство на повестке дня не стоит.
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Астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе
Обсерватория CHIME в Канаде зарегистрировала повторяющиеся радиовсплески из космоса.
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За продажу поддельных лекарств в интернете посадят в тюрьму
Ответственность за распространение в интернете фальсифицированных лекарств и биологически активных добавок будет усилена и дифференцирована.
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Министерство просвещения направило на рассмотрение в регионы закон об ужесточении правил усыновления детей.
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