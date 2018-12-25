с чего всё началось

Лучшим российским футболистом 2018 года, по мнению журналистов, признан нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба. Об этом говорят результаты опроса, проведённого еженедельником «Футбол».

В России выбрали лучшего футболиста 2018 года

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские ПВО отразили израильский удар по Дамаску

Происшествия Происшествия В Ульяновске обнаружили четыре трупа с огнестрельными ранениями "17-летний местный житель госпитализирован с огнестрельным ранением плеча", - говорится в сообщении.

Здоровье Здоровье Минздрав предложил вывести табак из легального оборота после 2050 года Основной целью концепции является постепенное снижение табакокурения к 2050 году, а затем возможный поэтапный вывод табачной продукции из оборота.

Армия и оружие Армия и оружие США размещают стратегическое высокоточное оружие у границ России Главнокомандующий российского ВМФ Владимир Королев заявил, что США наращивают неядерные системы высокоточного оружия в морских акваториях, которые находятся рядом с Россией.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.

Происшествия Происшествия Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Казани

Общество Общество В Роскачестве рассказали, как узнать продукцию с ГМО В прошлом году в России на наличие ГМО было исследовано более 26 тысяч образцов продукции.

Здоровье Здоровье Минздрав намерен принять меры по сокращению потребления сахара и соли Минздрав намерен разработать документы, направленные на сокращение потребления россиянами сахара и соли, следует из ответа замглавы министерства Олега Салагая на обращение члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева (ЛДПР).

Происшествия Происшествия ИГ взяло ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи

Экономика Экономика Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума - 11 280 рублей - с начала 2019 года.

Происшествия Происшествия В Москве погиб подросток, которого затянуло в снегоуборщик На северо-западе Москвы погиб подросток, которого затянуло под снегоуборочный трактор.

Общество Общество Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.

Происшествия Происшествия Неудачно севшим в Конго самолетом с военными управляли россияне

Путешествия Путешествия АТОР назвала самые популярные выездные направления в 2018 году Самыми популярными выездными туристическими направлениями у россиян в 2018 году стали Турция, Таиланд и Германия.

Общество Общество Игорь Сечин подарил чиновникам корзинки с колбасой

Общество Общество Сенатор Клишас ответил на расследование Навального Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Политика Политика Путин подписал закон о бесплатной рыбалке Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий право граждан на свободную и бесплатную рыбалку.

Общество Общество Суд в США продлил срок вынесения Никулину психиатрического заключения Федеральный судья в штате Калифорния в США продлил срок вынесения психиатрического заключения по состоянию россиянина Евгения Никулина, который обвиняется в незаконном доступе к компьютерным базам данных.

Происшествия Происшествия 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию убита в Тольятти В Тольятти вице-чемпионка России по плаванию Сафия Аскарова найдена мертвой.

Происшествия Происшествия В США скончался второй ребенок-мигрант из Гватемалы

Происшествия Происшествия Число жертв инцидента с угоном автобуса в Китае увеличилось до восьми

Политика Политика Володин предложил Путину провести оценку положений Конституции В ходе встречи главы государства с руководством Федерального собрания спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил вместе с судьями Конституционного суда, учеными и экспертами «посмотреть, как Конституция и заложенные в ней нормы работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты», сообщает агентство «Интерфакс».

Авто Авто Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года Серийное производство новинок стартует с 2020 года, а следующий год станет переходным, рассказал министр.

Армия и оружие Армия и оружие C-300 отразили массированный удар МиГ-31БМ

Космос Космос S7 Space построит орбитальный космодром Частная российская компания S7 Space собирается построить орбитальный космодром, говорится на странице организации в Facebook.

Политика Политика Военные предприятия Украины попали в список санкций России Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.

Происшествия Происшествия В дагестанском Буйнакске обрушился мост В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.

Общество Общество Занятия в школах Тюмени отменили из-за морозов

Общество Общество Январские пенсии начнут выплачивать с 28 декабря Как рассказали "Российской газете" в Пенсионном фонде России, доставка пенсий через кредитные организации начнется с 28-29 декабря.