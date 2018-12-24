Общество
В России выбрали имена еще пяти аэропортам
В России выбрали имена еще пяти аэропортамРоссийская газета01:29
В рамках проекта "Великие имена России" пять аэропортов страны получили дополнительные названия. Так, петербургский аэропорт Пулково по итогам второго тура конкурса будет носить имя Федора Достоевского, сообщает оргкомитет проекта.
Российская газета01:29
Оценить
62 человека отреагировали
с чего всё началось
На сайте конкурса «Великие имена России», в рамках которого россияне могли проголосовать за понравившиеся им названия для российских аэропортов, подвели итоги второго — финального — тура голосования.РБКвчера в 17:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Общество
Вдова посла Карлова вступилась за детей брянских чиновников
Обновлено вчера в 21:44
Общество
Google не стал обжаловать штраф от Роскомнадзора
Компания Google не подавала в суд жалобу на штраф в 500 тыс. рублей, вынесенный Роскомнадзором. Об этом заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:09
Общество
В Госдуме предложили разрешить привязывать полис ОСАГО к водителю
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий дать возможность привязывать полис ОСАГО не только к машине, но и к самому водителю, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта — главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 16:09
Общество
В России ужесточили правила хранения оружия
Ранее Росгвардия опубликовала на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект, обязывающий граждан России уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания.
Обновлено в 06:18
Транспорт
Московская канатная дорога Лужники – Воробьевы горы стала платной
С понедельник, 24 декабря, московская канатная дорога стала платной для проезда. В первый месяц с момента открытия она работала бесплатно.
Обновлено в 01:57
Общество
Роспотребнадзор напомнил о правилах обращения с пиротехникой
Роспотребнадзор в понедельник опубликовал рекомендации по покупке и использованию пиротехники накануне новогодних праздников.
Обновлено в 00:50
Общество
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Новогодние каникулы начнутся в воскресенье (30 декабря). Отдыхать россияне будут по 8 января 2019 года включительно.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
В Кремле украсили главную новогоднюю елку России
Обновлено в 05:37
Общество
Российских детей отправили в лабиринт без выхода
Издание отметило, что строительство лабиринта еще не закончено. Объект должны сдать 29 декабря, вход и выход вырезать не успели.
Обновлено вчера в 16:28
Путешествия
Московские гостиницы на новогодние праздники забронированы почти 100%
Динамика бронирования гостиниц на новогодние каникулы в Москве сопоставима с периодом проведения в России Чемпионата мира по футболу, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Обновлено в 03:32
Общество
Якутский Дед Мороз Эхээ Дьыл рассказал о новогодних пожеланиях детей
Якутский Дед Мороз Эхээ Дьыл (Гавриил Угаров) рассказал, какие подарки просят дети на Новый год.
Обновлено вчера в 20:29
Общество
Сенаторы предложили упростить провайдерам доступ в дома
В понедельник, 24 декабря, сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова, Дмитрий Мезенцев и Олег Мельниченко внесли в Госдуму проект поправок в закон «О связи» и другие законодательные акты, предполагающий упрощение доступа в многоквартирные дома для операторов связи (текст законопроекта есть в распоряжении РБК, о его внесении сообщили авторы инициативы).
Обновлено в 03:58
Общество
На инсталляции в центре Киева нарисовали свастику
На «арт-объекте» в виде огромной синей руки, который установлен на месте разрушенного памятника Ленину в районе Бессарабской площади Киева, неизвестные нарисовали огромную свастику, заявил журналист Андрей Пындык 24 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 00:35
Общество
Министр просвещения РФ назвала норму домашнего задания для школьников
Максимальное время, которое российские школьники могут тратить на домашние уроки, ограничивается 3,5 часа, об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью «Российской газете».
Обновлено в 00:22
Общество
Половину объектов культурного наследия Москвы реставрируют инвесторы
По словам Емельянова, почти на сотне объектов культурного наследия федерального значения были освоены средства федерального бюджета, а на половине из них реставрация уже завершена.
Обновлено в 06:33