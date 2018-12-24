с чего всё началось

Россияне во втором туре конкурса «Великие имена России» выбрали выдающихся деятелей для присвоения их имен еще пяти аэропортам. Об этом говорится на сайте конкурса.

Общество Общество Вдова Карлова вступилась за детей брянских чиновников

Общество Общество Россиян ждет шестидневная рабочая неделя Новогодние каникулы начнутся в воскресенье (30 декабря). Отдыхать россияне будут по 8 января 2019 года включительно.

Транспорт Транспорт Московская канатная дорога Лужники – Воробьевы горы стала платной С понедельник, 24 декабря, московская канатная дорога стала платной для проезда. В первый месяц с момента открытия она работала бесплатно.

Общество Общество Роспотребнадзор напомнил о правилах обращения с пиротехникой Роспотребнадзор в понедельник опубликовал рекомендации по покупке и использованию пиротехники накануне новогодних праздников.

Общество Общество Якутский Дед Мороз пожаловался на меркантильность российских детей Российские дети стали более меркантильными и часто просят в подарок дорогую технику.

Общество Общество Министр просвещения РФ назвала норму домашнего задания для школьников Максимальное время, которое российские школьники могут тратить на домашние уроки, ограничивается 3,5 часа, об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью «Российской газете».

Здоровье Здоровье Врачи рассказали о способах избежать похмелья 1 января Кандидат медицинских наук, главный врач госпиталя для ветеранов войн № 2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина рассказала, каким рекомендациям необходимо следовать в Новый год, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым 1 января.

Общество Общество Станции метро «Калужская» и «Зюзино» получат футуристический облик Станции Большой кольцевой линии метро "Калужская" и "Зюзино" оформят в футуристическом стиле, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Общество Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных снегопадах в начале недели С понедельника, 24 декабря, на Москву обрушатся сильные снегопады, сообщили в центре погоды «Фобос».

Транспорт Транспорт В Екатеринбурге кондукторов обучат взаимодействовать с инвалидами Комитет по транспорту администрации Екатеринбурга после инцидента с кондуктором, потребовавшим незрячего инвалида оплатить проезд собаки-поводыря в автобусе, организует обучение для сотрудников по взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями, сообщает в понедельник пресс-служба мэрии.

Общество Общество В Госдуме предложили разрешить привязывать полис ОСАГО к водителю В результате, поясняют депутаты, гражданин, который периодически использует два или более транспортных средств, должен быть вписан в каждый полис ОСАГО на каждый используемый им автомобиль или страховые полисы должны быть оформлены без указания лиц, допущенных к управлению транспортным средством, что влечет значительное увеличение страховой премии.

Общество Общество Завод «Мечел-кокс» оштрафован за экологические нарушения По информации надзорного ведомства, два должностных лица завода были привлечены к дисциплинарной ответственности, а руководство приняло меры к устранению нарушений.

Общество Общество На инсталляции в центре Киева нарисовали свастику На «арт-объекте» в виде огромной синей руки, который установлен на месте разрушенного памятника Ленину в районе Бессарабской площади Киева, неизвестные нарисовали огромную свастику, заявил журналист Андрей Пындык 24 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Общество Общество Москвичей призвали не пускать салюты вблизи лесопарков в Новый год Как сообщалось ранее, для запуска новогодних фейерверков в столице организуют 38 специально оборудованных площадок.