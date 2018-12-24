с чего всё началось

В рамках проекта "Великие имена России" пять аэропортов страны получили дополнительные названия. Так, петербургский аэропорт Пулково по итогам второго тура конкурса будет носить имя Федора Достоевского, сообщает оргкомитет проекта.

Общество Общество Вдова убитого посла вступилась за детей брянских чиновников

Транспорт Транспорт Московская канатная дорога Лужники – Воробьевы горы стала платной

Общество Общество Роспотребнадзор напомнил правила обращения с пиротехникой Ведомство напоминает, что по закону продавать пиротехнику можно только в магазинах, павильонах и киосках, «обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков».

Общество Общество Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе перед Новым годом Федеральная служба по труду и занятости России (Роструд) напомнила, что предшествующая новогодним праздникам рабочая неделя будет состоять из шести дней.

Общество Общество В Госдуме предложили разрешить привязывать полис ОСАГО к водителю В результате, поясняют депутаты, гражданин, который периодически использует два или более транспортных средств, должен быть вписан в каждый полис ОСАГО на каждый используемый им автомобиль или страховые полисы должны быть оформлены без указания лиц, допущенных к управлению транспортным средством, что влечет значительное увеличение страховой премии.

Общество Общество Станции метро «Калужская» и «Зюзино» получат футуристический облик Станции Большой кольцевой линии метро "Калужская" и "Зюзино" оформят в футуристическом стиле, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Общество Общество Якутский Дед Мороз пожаловался на меркантильность российских детей Российские дети стали более меркантильными и часто просят в подарок дорогую технику.

Путешествия Путешествия Гостиницы Москвы загружены более чем на 90% Загрузка столичных гостиниц на Новый год практически равна показателю, достигнутому в дни Чемпионата мира по футболу, прошедшему летом нынешнего года, говорится в сообщении пресс-службы заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной.

Общество Общество Ледяному лабиринту в Корсакове сделали вход после резонанса в соцсетях Ледяной лабиринт в городе Корсаков на юге Сахалина обеспечили входом и выходом после резонансного видео в соцсетях, сообщил РИА Новости мэр Корсаковского района Тимур Магинский.

Общество Общество Вандалы нарисовали неправильную свастику на арт-объекте в центре Киева Неизвестные не смогли правильно нарисовать свастику на гигантской синей руке, которую ранее установили взамен памятника Ленину.

Общество Общество Министр просвещения РФ назвала норму домашнего задания для школьников Максимальное время, которое российские школьники могут тратить на домашние уроки, ограничивается 3,5 часа, об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью «Российской газете».

Здоровье Здоровье Врачи рассказали о способах избежать похмелья 1 января Кандидат медицинских наук, главный врач госпиталя для ветеранов войн № 2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина рассказала, каким рекомендациям необходимо следовать в Новый год, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым 1 января.

Общество Общество Кейт Миддлтон закупилась в магазине «для бедных» Кейт Миддлтон с детьми покупали рождественские подарки в дисконтном магазине ретейлера The Range.

Транспорт Транспорт Москвичей предупредили об ухудшении дорожной ситуации из-за снегопада Дороги в Москве в понедельник и вторник будут еще более загруженными из-за снегопада и перекрытий, вводимых для провоза детей на новогодние елки, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).