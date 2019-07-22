с чего всё началось

Российский лидер Владимир Путин поручил исключить любые льготы для нефтяников в России. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Как отмечается, глава государства поручил правительству ввести мораторий новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений.

В России вводят мораторий на господдержку нефтяных месторождений

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