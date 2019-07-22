Энергетика
В России вводят мораторий на господдержку нефтяных месторожденийГазета.Ru вчера в 18:39
Российский лидер Владимир Путин поручил исключить любые льготы для нефтяников в России. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Как отмечается, глава государства поручил правительству ввести мораторий новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений.
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с чего всё началось
Из документов на сайте Кремля по итогам совещания по стимулированию нефтяной отрасли 10 июля следует, что премьер Дмитрий Медведев должен ввести мораторий до конца года на выдачу льгот для всех нефтяных месторождений пока правительство не завершит инвентаризацию запасов.Коммерсантъвчера в 15:21
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