В России временно ввели запрет на ввоз озоноразрушающих веществ (ОРВ) в страну, сообщается 27 августа на сайте правительства.

В России ввели временное ограничение на ввоз разрушающих озон веществ

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