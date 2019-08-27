Экономика

REGNUMREGNUMВ России ввели временное ограничение на ввоз разрушающих озон веществ

В России временно ввели запрет на ввоз озоноразрушающих веществ (ОРВ) в страну, сообщается 27 августа на сайте правительства.
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