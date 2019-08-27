Экономика
РИА НовостиВ России ввели временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ
В России временно ограничат ввоз озоноразрушающих веществ (ОРВ), сообщается на сайте правительства. Постановление будет действовать с 7 сентября по 31 декабря.
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«Установить с 7 сентября по 31 декабря 2019 года количественное ограничение на ввоз в Российскую Федерацию озоноразрушающих веществ», – говорится в постановлении на сайте кабмина.Взгляд.ру02:31
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