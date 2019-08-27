с чего всё началось

В России временно ограничат ввоз озоноразрушающих веществ (ОРВ), сообщается на сайте правительства. Постановление будет действовать с 7 сентября по 31 декабря.

В России ввели временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ

Экономика и жизнь

Происшествия Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.

Общество Северный флот подтвердил открытие пяти новых островов в Арктике Гидрографическая группа Северного флота, действующая в составе комплексной экспедиции СФ на архипелаг Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов, которые раньше были замечены из космоса, сообщает пресс-служба СФ.

Политика Макрон призвал выстраивать новые отношения с Россией Без построения новых отношений с Россией невозможно построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Авто На МАКСе показали VIP-вертолет в стиле «президентского» Aurus Холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») представил на авиасалоне МАКС-2019 российский вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности, выполненный в стилистике бренда Aurus, сообщили РБК в пресс-службе холдинга.

Происшествия Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.

Происшествия Против Абызова возбудили новое уголовное дело В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.

Шоу-бизнес Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Происшествия Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Политика Зеленский определился с кандидатурой премьера Собеседник, близкий к руководству партии "Слуга народа", сказал РБК, что приоритетным кандидатом на пост украинского премьера является Алексей Гончарук.

Экономика ФАС разрешила «Енисей капиталу» купить 50% «Трансконтейнера» Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство о покупке пакета акций «Трансконтейнера» компанией «Енисей капитал», аффилированной с совладельцами Evraz Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, передает ТАСС со ссылкой на представителя службы.

Здоровье В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.

Музыка Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна» Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».

Политика Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.

Происшествия Крупная пробка образовалась из-за ДТП на внешнем кольце КАД 27 августа в 13.30 на 58-м км внешнего кольца КАД Петербурга (федеральная автодорога А-118), в районе пересечения КАД с Волхонским шоссе, столкнулись два грузовика и легковой автомобили.

Музыка Тейлор Свифт получила главный приз премии MTV Video Music Awards Видео года признан клип на песню You Need To Calm Down. В прошлом году главный приз получила певица Камила Кабельо за клип на песню Havana.

Кино Определен самый популярный российский фильм XXI века Назван самый популярный российский фильм XXI века. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Кино Mail.ru".

Культура Петру Мамонову потребуется вторая операция Супруга Петра Мамонова Ольга Мамонова рассказала, что ее супругу потребуется вторая операция. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Российский арбитр Иванов назначен на матч квалификации ЛЕ Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым назначена на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между азербайджанским «Карабахом» и «Линфилдом» из Северной Ирландии.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 будет стоить 165 долларов Вчера известный искатель утечек Мукул Шарма объявил о том, что смартфон Redmi Note 8 будет стоить всего 140 долларов.

Происшествия ЕСПЧ присудил родственникам Магнитского компенсацию от РФ Компенсацию, решил суд, должны получить мать и вдова Магнитского. Решение суда еще не вступило в силу.

Футбол Савин признался, что участвовал в договорном матче Кубка России Бывший футболист Евгений Савин, который в настоящее время является популярным видеоблогером, признался, что в 2004 году, когда ему было 19 лет, он участвовал в договорном матче Кубка России.