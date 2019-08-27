Экономика
РИА НовостиВ России ввели временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ
В России временно ограничат ввоз озоноразрушающих веществ (ОРВ), сообщается на сайте правительства. Постановление будет действовать с 7 сентября по 31 декабря.
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Музыка
Стали известны наставники шоу «Голос 8»
StarHit.ru вчера в 09:00
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020
Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Политика
Адвокат раскрыл детали обмена заключенными между Россией и Украиной
Ранее сообщалось, что украинский адвокат назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 04:44
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Авто
На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.
Российская газета 03:45
Общество
Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:06
Наука
Установлено, что оптимисты живут дольше
Ученые установили, что оптимисты живут дольше пессимистов на 11 и 15% соответственно.
ИнфоСМИ 03:52
Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В Западном военном округе на учениях артиллеристов применили самый мощный в мире миномет "Тюльпан" калибра 240 миллиметров.
Российская газета 04:08
Происшествия
Пожар в монастыре в центре Москвы потушили
Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.
Известия вчера в 14:39
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского
Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
RT на русском вчера в 13:49
Культура
Петру Мамонову предстоит вторая операция
Актеру и музыканту Петру Мамонову через месяц предстоит вторая операция. Об этом сообщила во вторник ТАСС его супруга Ольга Мамонова.
ТАСС 03:32
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Футбол
Первый канал покажет матч сборных Шотландии и России
Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между командами Шотландии и России.
ProstoProSport вчера в 13:32
Футбол
«Спартак» намерен приобрести сына Диего Симеоне
Российская газета 04:43
Финансы
За полугодие Polymetal увеличил EBITDA на 34%
Рентабельность по EBITDA выросла до 43% против 38% в 1-м полугодии 2018 года на фоне успешного запуска Кызыла (Казахстан), работающего на полной проектной производительности в течение периода, добавляет компания.
Финмаркет 03:09
Общество
В Комсомольске-на-Амуре подтоплено около 20 домов
В Комсомольске-на-Амуре продолжает ухудшаться паводковая ситуация, около 20 домов подтоплено, эвакуированы восемь человек.
RT на русском вчера в 21:35
Политика
Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа
Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».
РБК 04:55
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла сопернице из США Серене Уильямс в первом круге турнира серии Большого шлема US Open.
Аргументы и Факты вчера в 21:35
Общество
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Политика
МИД Японии заявил о возможности возвращения России в G8
Возвращение к формату G8 с участием России не исключено, но только при определенных условиях.
Росбалт 00:26
Кино
Найдены актёры на роли Сони Блейд и Кано в новой «Смертельной битве»
Киноафиша России 04:44
Политика
Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Известия вчера в 17:18
Происшествия
Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов
RT на русском 03:58