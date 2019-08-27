В России временно ограничат ввоз озоноразрушающих веществ (ОРВ), сообщается на сайте правительства. Постановление будет действовать с 7 сентября по 31 декабря.

В России ввели временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ

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