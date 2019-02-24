В России введут налог за снятие наличных с банковских картАктуальные Новости 00:40

В России собираются установить единый налог или комиссионный сбор, взимаемый с граждан при снятии наличных с банковских карт. Законопроект могут принять до конца года. Сведения предоставил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

В России введут налог за снятие наличных с банковских карт

Политика В ГИБДД назвали сроки введения электронных водительских прав Введение электронных прав позволит автомобилистам не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Происшествия В Приморье суд отпустил окунувшего школьника головой в унитаз мужчину 20 февраля родители нескольких учеников школы города Большой Камень в Приморье избили пятиклассника за то, что он издевался над их детьми, и окунули головой в унитаз.

Происшествия Суд прервал слушания по делу бывшего губернатора Сахалина Хорошавина В понедельник, 25 февраля, суд Сахалинской области прервал рассмотрение апелляции на приговор, который был вынесен в отношении бывшего губернатора региона Александра Хорошавина и его экс-подчиненных, из-за состояния здоровья главного фигуранта дела.

Происшествия В Прикамье совершено покушение на депутата Заксобрания от КПРФ В Соликамске совершено покушение на депутата Заксобрания Прикамья от КПРФ Илью Кузьмина.

Происшествия В Якутии во время пурги пропали три человека Поиски трех человек, которые заблудились во время пурги в тундре, начались в Якутии, сообщили в понедельник в региональном комитете обеспечения безопасности населения.

Происшествия Три человека погибли в ДТП в Новосибирске Три пассажира "ВАЗ-2109" погибли и еще трое, в том числе водитель, пострадали в результате столкновения с грузовиком в ночь на понедельник в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Политика Трамп решил отсрочить введение пошлин на китайские товары Президент США Дональд Трамп решил отложить повышение пошлин на товары из Китая. Он написал об этом на странице своего микроблога Twitter.

Политика Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Политика Помпео не считает серьезным предупреждение Путина о зеркальных мерах Госсекретарь США Майк Помпео не считает серьезным предупреждение, прозвучавшее в послании президента РФ Владимира Путина, по поводу последствий выхода Вашингтона из ДРСМД и размещения американских вооружений в Европе.

Экономика Инвестицию Total в «Арктик СПГ-2» направили на правкомиссию Инвестицию Total в «Арктик СПГ-2» направили на правкомиссию Ключевая сделка по вхождению Total в проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» на $2,5 млрд столкнулась с неожиданными сложностями.

Происшествия В Бангладеш полиция застрелила угонщика самолета Пассажир, который, предположительно, пытался угнать самолет, летевший из Бангладеш в Дубай, был застрелен местными силовиками, сообщает Associated Press.

Авто Назван ТОП-5 автомобилей для настоящих мужиков В честь прошедшего Дня защитника отечества эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 лучших автомобилей «для настоящих мужчин».

Политика Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.

Политика Граждане России высказались о «деле Арашуковых» По данным исследования, практически две трети граждан РФ (64%) считают устойчивой тенденцией случаи получения взяток высокопоставленными чиновниками и обнаружения у них крупных сумм незадекларированных средств.

Армия и оружие Вдова ветерана сирийской компании добилась через суд повышения пенсии В военкомате посчитали, что льгота ветерана боевых действий в данном случае не распространяется на членов семьи умершего.

Происшествия Полиция Венесуэлы заявила, что поймала провокаторов из Колумбии Сотрудники службы безопасности Венесуэлы задержали группу колумбийцев, которые участвовали в субботних столкновениях на границе, рассказал РИА Новости представитель Венесуэльской полиции.

Общество В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова В Москве завершился марш памяти политика Бориса Немцова, который был убит четыре года назад в центре столицы.

Футбол Тренер «Челси» оправдал вратаря, отказавшегося уходить на замену Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри объяснил инцидент с голкипером Кепой Аррисабалагой в концовке финального матча Кубка английской лиги против "Манчестер Сити".

Общество Американский актер пришел на вручение «Оскара» в платье Американский актер Билли Портер появился на церемонии вручения премии «Оскар» в пышном платье.

Футбол «Ростов» победил «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка "Ростов" в ответном кубковом матче 1/4 финала победил "Краснодар" (1:0) и вышел в полуфинал турнира.

Происшествия В Петербурге двое пешеходов погибли в результате наезда BMW В Санкт-Петербурге на Невском проспекте водитель BMW Х6 выехал на тротуар и врезался в группу пешеходов.