Экономика
В России введут налог на криптовалютуСекрет фирмы 03:38
В России разрабатывается профильный закон, регулирующий работу с криптовалютами. В преддверии этого юристы начали разрабатывать систему налогообложения цифровых активов, сообщил «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Предложения будут изложены в письме, которое планируется направить в заинтересованные ведомства. Тема налоговых последствий для операций с криптовалютами обсуждалась 30 июля на заседании комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.Коммерсантъвчера в 18:01
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