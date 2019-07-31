Экономика
В России введут налог на криптовалютуСекрет фирмы 03:38
Комиссия одобрила предложение освободить операции с цифровыми активами от НДС и не взимать подоходный налог с граждан, которые реализуют свои токены после года и более владения ими.
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с чего всё началось
Предложения будут изложены в письме, которое планируется направить в заинтересованные ведомства. Тема налоговых последствий для операций с криптовалютами обсуждалась 30 июля на заседании комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.Коммерсантъвчера в 18:01
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