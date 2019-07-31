Предложения будут изложены в письме, которое планируется направить в заинтересованные ведомства. Тема налоговых последствий для операций с криптовалютами обсуждалась 30 июля на заседании комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.

с чего всё началось

Комиссия одобрила предложение освободить операции с цифровыми активами от НДС и не взимать подоходный налог с граждан, которые реализуют свои токены после года и более владения ими.

В России введут налог на криптовалюту

Политика Минобороны Польши выступило против празднования с немцами годовщины начала Второй мировой Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации в Гданьске совместных с немцами мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Общество Названы самые похищаемые товары в магазинах России Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.

Общество Эксперт прокомментировал инструкции по охране Навального от «демшизы» Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал в беседе с RT инструкции по охране Алексея Навального от «демшизы», о которых рассказал бывший добровольный помощник в его команде Пётр Проскуркин.

Экономика В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.

Здоровье В воздухе Красноярска нашли избыток вредных веществ Пробы показали превышение по вредным веществам и пыли. Всего с 22 по 28 июля передвижная лаборатория произвела 1295 отборов проб воздуха.

Происшествия ФСБ и МВД проводят в Москве обыски у участников несанкционированной акции 27 июля Силовики проводят массовые обыски у участников несанкционированной акции, приведшей к массовым беспорядкам в Москве 27 июля.

Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

Финансы Объем выданной в России ипотеки впервые упал за 4 года С начала года кредитов выдали меньше на 13%, чем за тот же период прошлого года.

Экономика «Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Баскетбол Тимофей Мозгов подпишет однолетний контракт с «Химками» Экс-центровой ряда клубов НБА, баскетболист сборной России Тимофей Мозгов подпишет контракт с «Химками», сообщают Известия со ссылкой на собственные источники.

Общество Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.

Здоровье Алексей Текслер взялся за «лечение» медицины Челябинской области По словам главы региона, максимум через три года проблема с кадрами для медицины в Челябинской области должна быть снята.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Общество Лесные пожары в России охватили около 3 млн га В общей сложности природные пожары распространились на площади около 3 млн га.

Музыка Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.