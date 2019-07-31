Предложения будут изложены в письме, которое планируется направить в заинтересованные ведомства. Тема налоговых последствий для операций с криптовалютами обсуждалась 30 июля на заседании комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.

с чего всё началось

В России разрабатывается профильный закон, регулирующий работу с криптовалютами. В преддверии этого юристы начали разрабатывать систему налогообложения цифровых активов, сообщил «Коммерсантъ».

В России введут налог на криптовалюту

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