Общество
В России готовят национальный стандарт на школьную формуREGNUM 01:34
Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму планируют утвердить в России в 2020 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишут 9 августа «Известия».
Читать в источнике
Оценить98
с чего всё началось
Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму планируется утвердить в следующем году. Об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В документе будут указаны требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:21, Вашингтон
Экономика
Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие
ОДК начнет серийный выпуск новых авиадвигателей ПД-14 в 2020 году
Первый серийный ПД-14 будет выпущен в 2020-2021 годах, сообщил журналистам управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (ОДК-ПМ, входит в ОДК) Сергей Попов.
Обновлено в 01:32
Финансы
В Дании начали выдавать ипотеку под 0%
Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Обновлено вчера в 05:18
Политика
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено 07 августа в 10:03
Армия и оружие
Немецкие корветы планируют вооружить лазерным оружием
Немецкие корветы проекта K130 типа "Брауншвейг" в ближайшем будущем могут получить лазерное оружие.
Обновлено в 03:32
Гаджеты
Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS
Спекуляции и слухи о собственной операционной системе Huawei появились после того, как Google приостановила действие лицензии на Android компании в мае, после решения правительства США включить Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских компаний.
Обновлено в 04:14
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца
Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 01:17
Общество
Опрос: доверие россиян к своему окружению снизилось
30% респондентов заявили, что таких людей в их окружении стало меньше, другой ответ дали 6%. Среди молодежи много тех, кто надеется, что число заслуживающих доверия людей вырастет, после 55 лет такие ожидания сходят на нет.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
Авиакомплекс «Кинжал» впервые применят на «Авиадартсе»
Обновлено в 04:00
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение и отправили в СИЗО
Обновлено в 02:39
Общество
«Уральские авиалинии» купили три новых самолета Airbus
Авиакомпания «Уральские авиалинии» купила три лайнера Airbus A320neo.
Обновлено вчера в 01:06
Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Здоровье
Опасные сорта сыра назвали врачи
Диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о том, какие сыры являются опасными для здоровья человека.
Обновлено вчера в 12:02
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Экономика
«Россети» в I полугодии сэкономили 100 млн рублей за счет «умных» счетчиков
На территории столичного региона за период 2019 – 2022 годов появятся более 270 тысяч новых "умных" счетчиков, что позволит сэкономить более 2 миллиардов рублей за счет сокращения издержек на покупку электроэнергии для компенсации потерь, добавляется в материале.
Обновлено в 03:48
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело молодого человека в шар
Молодой индиец Суджит Кумар 12 лет страдает от загадочной болезни, из-за которой его живот раздулся до аномальных размеров, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 02:18
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Принц Уильям обыграл Кейт Миддлтон в королевской регате
Принц Уильям обыграл Кейт Миддлтон в благотворительной регате "Кубок короля", прошедшей восьмого августа в Великобритании, сообщает People.
Обновлено вчера в 15:08
Общество
На восток Китая движется тайфун «Лекима»
Пока тайфун отделяют от уезда Сяншань указанной провинции 1200 км. Тропический циклон перемещается на северо-запад со скоростью около 16 км в час.
Обновлено 07 августа в 01:45
Футбол
Лукаку взял в «Интере» номер Икарди
Контракт 26-летнего Лукаку с «Интером» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Обновлено в 03:44
Общество
Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве
Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Москве мотоциклисты отобрали у бизнесмена рюкзак с 3,6 млн рублей
В центре Москвы мотоциклисты отобрали у предпринимателя рюкзак с 3,6 млн рублей и скрылись.
Обновлено в 02:54
Политика
В Крыму подняли украинский флаг
В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Обновлено в 04:05