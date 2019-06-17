Общество

В России введут маркировку продуктов питания «Светофор»REGNUM 06:09

В России появится новая цветная маркировка продуктов питания, так называемый «Светофор», пишут СМИ со ссылкой на Росстандарт. В настоящее время идет разработка системы. Планируется, что «Светофор» будет введен осенью 2019 года.
Читать в источнике
Обсудить5
с чего всё началось

Полоса неедения: готов ГОСТ для маркировки продуктов «светофором»

ФИЦ питания и биотехнологии уже подготовил окончательную версию документа. Согласно нему, цветовая маркировка на упаковке будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Так, предупреждением о том, что их доля существенно превышает норму, станет красная полоска.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Власти готовят ГОСТ на цветовую маркировку продуктов

Газета.Ru04:35

Съедобный «светофор»: в России появится ГОСТ для маркировки продуктов

ТК Звездавчера в 17:54

В России появится новая маркировка продуктов, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:58

СМИ: Новая маркировка продуктов появится в России осенью

RT на русскомвчера в 23:23

Новая маркировка продуктов появится в России осенью

Телеканал 360°вчера в 21:35

В России появится новая маркировка продуктов

Известиявчера в 19:49

Стало известно, когда в России появится новая маркировка продуктов

РЕН ТВ01:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:51, Вашингтон
Общество

Согласованный митинг в защиту прав журналистов проходит в Москве

Обновлено вчера в 08:25
Музыка

Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым

Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Футбол

«Лион» рассматривает вариант приобретения футболиста «Спартака»

Отмечается, что в список кандидатов также вошли Филипе Луис из мадридского "Атлетико", футболист "Лилля" Юссуф Коне игрок "Атлетику Паранаэнсе" Ренан Лоди .
Обновлено в 06:57
Кино

Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:15
Авто

Chrysler отзывает в России минивэны Pacifica

Обновлено в 07:39
Политика

Huawei предсказала потерю $30 млрд выручки из-за санкций США

Президент китайского производителя смартфонов и оборудования для мобильной связи Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что из-за санкций США продажи компании в 2019 и 2020 годах не будут расти и останутся на уровне около $100 млрд, передает Bloomberg.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Люди погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

На западе Азербайджана на рынке села Беюк Кесик произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:14
Происшествия

Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение

Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.
Обновлено в 05:48
Общество

В Польше инициировали историческое расследование — кто спас Краков?

Польские общественники объявили о начале исторического расследования, посвящённого одной из самых обсуждаемых страниц в истории Польши времён Второй мировой войны — спасению Кракова от уничтожения немецко-фашистскими захватчиками.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Челябинского полицейского обвинили в домогательствах

В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Экономика

В «Тинькофф» призвали сотрудников не называть свое место работы банком

Как сообщает газета «Ведомости», свои соображения о сущности «Тинькофф банка» разослал в письме сотрудникам его председатель правления.
Обновлено в 06:45
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать клубнику

Обновлено в 03:45
Происшествия

Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Политика

Лидер Демпартии Молдавии заявил, что не уйдет из политики

Лидер Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк, который покинул страну после перехода партии в оппозицию, заверил, что не уйдет из политики.
Обновлено в 05:01
Футбол

Кайо рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»

Игрок отметил, что сам он о России мало что знал, только то, что здесь холодно, а когда узнал, что им интересуется «Краснодар», то сразу начал искать в интернете информацию, что это за команда и город.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Ростовской области загорелся цех по производству матрасов

Обновлено в 05:22
Происшествия

Пытавшийся порвать оковы иллюзионист пропал в индийской реке

Индийская полиция, спасатели и волонтеры уже почти сутки ищут в реке Ганг популярного индийского иллюзиониста Чанчала Лахири, известно также под псевдонимом Волшебник Мандрэйк, после того, как он решил показать трюк с подводным освобождением из оков.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал, когда к отцу может вернуться память

Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей, которые в субботу диагностировали положительные результаты после полного обследования организма.
Обновлено в 05:52
Политика

Глава Дагестана Васильев госпитализирован в Москве

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве с диагнозом «воспаление легких».
Обновлено в 00:30
Политика

Песков прокомментировал статью о кибератаках США на Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times о кибератаках США на российскую энергетическую систему.
Обновлено в 07:25
Авто

Kia рассказала о новом кроссовере для России

Компания Kia опубликовала видеоролик, на котором показан новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег

Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В докладе о катастрофе SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Сильное задымление и быстрое распространение огня в сгоревшем 5 мая самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота» могли возникнуть из-за открытой задней двери в салоне.
Обновлено в 06:28
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства

В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Екатеринбургские лингвисты разрешили называть полицейских «мусорами»

Оценить высказывания подозреваемого в адрес сотрудника полиции попросили экспертов-лингвистов.
Обновлено в 05:49
Религия

Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года

Обновлено в 05:38
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 04:35
Происшествия

Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное