Общество

В России введут маркировку продуктов питания «Светофор»REGNUM 06:09

В России появится новая цветная маркировка продуктов питания, так называемый «Светофор», пишут СМИ со ссылкой на Росстандарт. В настоящее время идет разработка системы. Планируется, что «Светофор» будет введен осенью 2019 года.
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с чего всё началось

Полоса неедения: готов ГОСТ для маркировки продуктов «светофором»

ФИЦ питания и биотехнологии уже подготовил окончательную версию документа. Согласно нему, цветовая маркировка на упаковке будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Так, предупреждением о том, что их доля существенно превышает норму, станет красная полоска.
Известиявчера в 17:01

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Новая маркировка продуктов появится в России осенью

Телеканал 360°вчера в 21:35

Власти готовят ГОСТ на цветовую маркировку продуктов

Газета.Ru04:35

Стало известно, когда в России появится новая маркировка продуктов

РЕН ТВ01:13

СМИ: Новая маркировка продуктов появится в России осенью

RT на русскомвчера в 23:23

Росстандарт рассказал о разработке ГОСТ на цветовую маркировку продуктов

РИА Новости08:32

В России появится новая маркировка продуктов

Известиявчера в 19:49

Съедобный «светофор»: в России появится ГОСТ для маркировки продуктов

ТК Звездавчера в 17:54
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:23, Вашингтон
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Авто

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Обновлено в 08:45
Здоровье

В Саратовской области растет число заболевших мышиной лихорадкой

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Происшествия

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Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
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Обновлено в 08:30
Политика

Зеленский заявил о развитии IT-индустрии на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита во Францию заявил о развитии IT-индустрии на Украине, передаёт Интерфакс-Украина.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

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Армия и оружие

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Экономика

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Лекарства подорожают из-за введения обязательной маркировки с криптозащитой. Об этом заявили на совещании в Минпромторге, пишет «РГ».
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Происшествия

В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Происшествия

СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным

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Обновлено в 08:43
Происшествия

Иван Белозерцев прокомментировал текущую ситуацию в Чемодановке

Обновлено в 08:32
Политика

Пушков поддержал позицию раскритиковавшего Дуду польского журналиста

Российский сенатор Алексей Пушков поддержал позицию польского журналиста Томаша Залевского, раскритиковавшего своего президента Анджея Дуду за высказывание о превосходстве поляков над россиянами.
Обновлено вчера в 23:28
Наука

Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа

Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Швеции над зданием администрации муниципалитета подняли флаг СССР

В Швеции над зданием муниципалитета в коммуне Тэбю подняли флаг СССР. Об этом в понедельник, 17 июня, пишет газета Expressen.
Обновлено в 08:27
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать клубнику

Обновлено в 03:45
Финансы

Размер госдолга Италии достиг исторического максимума

Размер государственного долга Италии достиг исторического максимума — €2,373 трлн.
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Индийский Гудини пропал в водах священной реки

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Авто

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