Общество
В России введут маркировку продуктов питания «Светофор»REGNUM 06:09
В России появится новая цветная маркировка продуктов питания, так называемый «Светофор», пишут СМИ со ссылкой на Росстандарт. В настоящее время идет разработка системы. Планируется, что «Светофор» будет введен осенью 2019 года.
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с чего всё началось
ФИЦ питания и биотехнологии уже подготовил окончательную версию документа. Согласно нему, цветовая маркировка на упаковке будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Так, предупреждением о том, что их доля существенно превышает норму, станет красная полоска.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:23, Вашингтон
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