Экономика
На первом этапе, как рассказало агентство, в эксперименте будут участвовать предприятия Союза осетроводов. В ближайшее время они будут проводить добровольную маркировку икры и продукции из осетровых рыб. Президент Союза осетроводов Александр Новиков подтвердил участие в эксперименте.
Ведомости00:37
с чего всё началось
На первом этапе в эксперименте поучаствует Союз осетроводов: в ближайшее время предприятия союза начнут добровольную маркировку икры и продукции из осетровых рыб, уточнили в Росрыболовстве.РБК00:00
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Экономика
Госдума утвердила бюджет на 2019–2021 годы
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о бюджете России на 2019–2021 годы, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:55
Финансы
Минфин разместил ОФЗ выпуска 26223 на 10 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26223 (с погашением 28 февраля 2024 г.) на сумму 10 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина.
Обновлено в 10:44
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста экономики России на 2018 год
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз по росту ВВП России в 2018 году до с 1,8% до 1,6%.
Обновлено в 10:03
Экономика
Еврогруппа в декабре обсудит введение бюджетных санкций против Италии
Еврогруппа поддерживает введение санкций против Италии за превышение допустимого дефицита бюджета и обсудит их в декабре.
Обновлено в 11:14
Финансы
Набиуллина заявила о необходимости умеренно жесткой политики ЦБ
Председатель ЦБ отметила, что «выбор конкретных шагов в денежно-кредитной политике будет осуществляться с учетом практической реализации тех или иных рисков и их влияния на инфляционные ожидания».
Обновлено в 09:11
Экономика
IKEA объявила о сокращениях сотрудников в России в ближайшие два года
Ретейлер IKEA сократит в России в ближайшие два года 3-5% должностей, которые более не соответствуют изменившейся розничной среде, одновременно с этим появятся новые позиции, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:16
Экономика
Крупнейший сборщик iPhone сократит расходы на фоне падения спроса
Тайваньский концерн Foxconn Technology Group, крупнейший сборщик iPhone, планирует сократить расходы и уволить часть персонала в 2019 году из-за «очень сложного года» и ожидаемой конкуренции на рынке.
Обновлено в 09:43
Энергетика
Верховный суд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6 млрд
Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с компании штрафа и пени на общую сумму 171 млрд грн ($6,1 млрд).
Обновлено в 10:37
Экономика
Каждый десятый житель России оплачивает налоги с опозданием — Сбербанк
С оплатой имущественных налогов задерживаются около 10% жителей России.
Обновлено в 10:50
Экономика
ЦБ сообщил о проблемах в работе с китайскими банками из-за санкций
"Несмотря на широкую корреспондентскую сеть и рост объемов расчетов в национальных валютах, есть круг проблем, которые связаны с тем, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России", - сказал Данилов в ходе конференции "Российский рынок капитала".
Обновлено в 08:28
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейшую трубную сделку
"Газпром" официально сообщил о заключении крупнейшего в истории закупок труб большого диаметра контракта на поставку ТБД - на 41,21 млрд рублей и 500 тысяч тонн с АО "Загорский трубный завод".
Обновлено в 10:49
Энергетика
Песков назвал хитрым вопрос о сокращении добычи нефти
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал "хитрым" вопрос о том, считает ли Россия, что пора объявить о сокращении добычи нефти в связи со снижением цены, передает К. По его словам, страны-экспортеры и страны-потребители наблюдают за волатильностью цены на нефть.
Обновлено в 08:51
Экономика
Экономику Рунета оценили в 5,1% от ВВП России
Отмечается, что объем рынка электронной коммерции составляет 2 трлн рублей, объем рынка цифрового контента — 75 млрд рублей, объем рынка маркетинга и рекламы — 250 млрд рублей, а объем рынка инфраструктуры и связи — 1,8 трлн рублей.
Обновлено в 10:34
Энергетика
Москва и Минск договорились о компенсации за «налоговый маневр»
Белоруссия получит компенсацию из бюджета России за налоговый маневр в российской нефтяной отрасли, если будет принято соотвествующее решение.
Обновлено в 08:20
Экономика
Россиянам открыли доступ к личной кредитной истории
Россиянам впервые стала доступна информация о кредитных историях на портале «Госуслуги», об этом сообщает Банк России.
Обновлено в 11:19