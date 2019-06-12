Общество

В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернетCNews 10:14

Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
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За нарушения при работе со спутниковыми системами связи хотят ввести штрафы

РИА Новости14:42

Минкомсвязи предложило штрафовать операторов за несанкционированное подключение к интернету с иностранных спутников

Медиазона09:37

Минкомсвязь предложила штрафовать за нарушение правил использования иностранных спутников

Коммерсантъ10:25

Минкомсвязь предлагает штрафовать за использование в России иностранных спутниковых сетей

ТАСС09:44

Минкомсвязь предлагает ввести новый штраф в сфере спутниковой связи

News.ru10:56

До миллиона рублей штрафа за пользование иностранным спутниковым Интернетом. Минцифра предлагает новые ограничения

Фонтанка.Ру08:32

За нарушение правил использования иностранных спутниковых сетей связи предложили штрафовать

Парламентская газета07:54
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Космос

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Правительство Непала подтвердило, что 1 400 непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.
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Показатели реальных доходов россиян падают из-за роста потребительского кредитования и сокращения доли теневой экономики, заявил первый вице-премьер.
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Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
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Политика

В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков

В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 14:41
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Виктория Скрипаль опубликовала вторую главу своей книги

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" в ночь на среду вторую главу своей книги "Беседы с черным котом".
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Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
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Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
Экономика

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Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района

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Общество

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В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
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Пресс-служба корейской компании показала снимки панели приборов для нового компактного кроссовера Kia Xceed.
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Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
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Хоккей

Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»

Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
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Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
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Общество

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Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
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Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

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Общество

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Общество

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

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Политика

Макрон анонсировал переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:41
Происшествия

На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

Обновлено в 12:11
Происшествия

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Захват заложников произошел во вторник в тюрьме, расположенной в населенном пункте Конде-сюр-Сарт (департамент Орн, Франция), сообщил со ссылкой на собственные источники французский телеканал BFMTV.
Обновлено в 15:35
Здоровье

«Гипертония белых халатов» удваивает риск смерти от болезней сердца

Среди профессиональных медиков имеется словосочетание «гипертония белых халатов», которым обозначают скачок артериального давления у пациента в присутствии врача.
Обновлено в 07:10
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