Общество
В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернетCNews 10:14
Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
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За нарушение правил использования иностранных спутниковых сетей связи предложили штрафовать
Парламентская газета07:54
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