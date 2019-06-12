В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернетCNews 10:14

Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.

В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет

Космос Совет РАН по космосу предложил Роскосмосу начать реализацию проекта «Венера-Д» Совет РАН по космосу направил в Роскосмос обращение о необходимости начать реализацию проекта "Венера-Д" и финансирование первых этапов опытно-конструкторских работ по нему.

Происшествия В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

Экономика «Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт "Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.

Политика Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.

Спорт 1 400 непальских рабочих погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022 Правительство Непала подтвердило, что 1 400 непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.

Транспорт Стюардесса дала рекомендации по выбору лучшего времени для полетов Американская стюардесса Стелла Конноли рассказала, как пассажирам выбрать самое лучшее время для перелетов.

Экономика Силуанов рассказал о причинах падения реальных доходов россиян Показатели реальных доходов россиян падают из-за роста потребительского кредитования и сокращения доли теневой экономики, заявил первый вице-премьер.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть фанату Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.

Политика В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.

Общество Виктория Скрипаль опубликовала вторую главу своей книги Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" в ночь на среду вторую главу своей книги "Беседы с черным котом".

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Политика Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.

Экономика Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

Общество Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума» В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.

Авто Новый Kia XCeed получит цифровую приборную панель Пресс-служба корейской компании показала снимки панели приборов для нового компактного кроссовера Kia Xceed.

Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.

Хоккей Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945» Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.

Шоу-бизнес У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.

Общество Николай Дроздов ушел из «В мире животных» Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.

Общество Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова Вице-мэр Москвы Александр Горбенко рассказал «Интерфаксу» о намерении городских властей обратиться в прокуратуру по поводу шествия в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Общество ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.

Общество Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".

Политика Макрон анонсировал переговоры с Путиным Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.

Происшествия Два человека захвачены в заложники в тюрьме во Франции Захват заложников произошел во вторник в тюрьме, расположенной в населенном пункте Конде-сюр-Сарт (департамент Орн, Франция), сообщил со ссылкой на собственные источники французский телеканал BFMTV.