Общество
В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернетCNews вчера в 10:14
Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
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Минкомсвязь предложила штрафовать за нарушение правил использования иностранных спутников
Коммерсантъвчера в 10:25
За нарушение правил использования иностранных спутниковых сетей связи предложили штрафовать
Парламентская газетавчера в 07:54
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Энергетика
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Происшествия
Экс-глава регионального СК арестован по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы арестовал экс-главу волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте,передает РИА "Новости".
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Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
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Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
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Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
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Общество
Парламент Гонконга перенес принятие поправок к закону об экстрадиции
Законодательное собрание Гонконга перенесло рассмотрение поправки к закону об экстрадиции. Время заседания будет определено позже.
Обновлено в 00:42
Общество
В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси
Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне.
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Технологии
Uber запустит воздушное такси в Мельбурне
Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро
Обновлено вчера в 12:03
Интернет
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Общество
Канада отреагировала на просьбу жителей Киселевска об убежище
Жители российского Киселевска (Кемеровская область) получили ответ на свою просьбу об убежище, адресованную премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает МБХ-Медиа.
Обновлено вчера в 12:28
Экономика
Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней
В будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия
Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Обновлено вчера в 23:30
Общество
ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова»
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Такси с пассажирами перевернулось на Витебском проспекте
Такси с пассажирами вылетело на обочину и перевернулось. Как сообщают очевидцы, водитель такси уснул за рулем автомобиля.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес
Леди Гага впервые прокомментировала разрыв Ирины Шейк и Брэдли Купера
Поклонники Ирины и Брэдли склоняются к тому, что причиной их разрыва могла стать Леди Гага, которая сыграла в фильме Купера «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 03:28
Авто
АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta
«АвтоВАЗ» объяснил, почему механические коробки передач в Lada Granta издают посторонний шум, похожий на гул.
Обновлено вчера в 09:33
Общество
Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн
Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £123 млн (около $156 млн), став обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства.
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Игры
Автор Doom создает криминальную игру-стратегию
Задача игрока заключается в том, чтобы создать собственную криминальную империю в самом сердце города.
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Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 00:03
Религия
Стать «соучастником жертвы». За что мы платим в церкви
Церковь питается от жертвы прихожан, говорят священники.
Обновлено в 01:00
Музыка
«Машина времени» даст концерт на Красной площади в День России
Рок-группа «Машина времени» всё-таки выступит 12 июня на праздничном концерте на Красной площади в Москве, приуроченном ко Дню России.
Обновлено вчера в 07:29
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Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено вчера в 09:14
Авто
Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель
Обновлено вчера в 07:00
Общество
Виктория Скрипаль опубликовала в соцсетях вторую главу своей книги
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля опубликовала в соцсетях вторую главу своей книги и рассказала подписчикам о том, как после первых сообщений об инциденте в Солсбери с ней начали связываться журналисты, а в прессе появились первые слухи.
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено вчера в 08:56