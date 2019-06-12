Общество

В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернетCNews вчера в 10:14

Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
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За нарушения при работе со спутниковыми системами связи хотят ввести штрафы

РИА Новостивчера в 14:42

Минкомсвязь предлагает ввести новый штраф в сфере спутниковой связи

News.ruвчера в 10:56

Минкомсвязь предлагает штрафовать за использование в России иностранных спутниковых сетей

ТАССвчера в 09:44

Минкомсвязь предложила штрафовать за нарушение правил использования иностранных спутников

Коммерсантъвчера в 10:25

Минкомсвязи предложило штрафовать операторов за несанкционированное подключение к интернету с иностранных спутников

Медиазонавчера в 09:37

До миллиона рублей штрафа за пользование иностранным спутниковым Интернетом. Минцифра предлагает новые ограничения

Фонтанка.Рувчера в 08:32

За нарушение правил использования иностранных спутниковых сетей связи предложили штрафовать

Парламентская газетавчера в 07:54
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Энергетика

Минфин выступил за повышение налога на добычу полезных ископаемых

Минфин предлагает повысить в 2020 году ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия

Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено

Обновлено вчера в 23:45
Футбол

Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

Экс-глава регионального СК арестован по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы арестовал экс-главу волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте,передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:33
Политика

Зеленский отменил указы Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

Киев нашел новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:09
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 02:06
Политика

Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 14:53
Общество

Парламент Гонконга перенес принятие поправок к закону об экстрадиции

Законодательное собрание Гонконга перенесло рассмотрение поправки к закону об экстрадиции. Время заседания будет определено позже.
Обновлено в 00:42
Общество

В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси

Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 00:06
Технологии

Uber запустит воздушное такси в Мельбурне

Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро

Обновлено вчера в 12:03
Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Общество

Канада отреагировала на просьбу жителей Киселевска об убежище

Жители российского Киселевска (Кемеровская область) получили ответ на свою просьбу об убежище, адресованную премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает МБХ-Медиа.
Обновлено вчера в 12:28
Экономика

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

В будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия

Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

Обновлено вчера в 23:30
Общество

ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова»

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

Такси с пассажирами перевернулось на Витебском проспекте

Такси с пассажирами вылетело на обочину и перевернулось. Как сообщают очевидцы, водитель такси уснул за рулем автомобиля.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес

Леди Гага впервые прокомментировала разрыв Ирины Шейк и Брэдли Купера

Поклонники Ирины и Брэдли склоняются к тому, что причиной их разрыва могла стать Леди Гага, которая сыграла в фильме Купера «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 03:28
Авто

АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta

«АвтоВАЗ» объяснил, почему механические коробки передач в Lada Granta издают посторонний шум, похожий на гул.
Обновлено вчера в 09:33
Общество

Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн

Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £123 млн (около $156 млн), став обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 22:42
Игры

Автор Doom создает криминальную игру-стратегию

Задача игрока заключается в том, чтобы создать собственную криминальную империю в самом сердце города.
Обновлено в 00:04
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 00:03
Религия

Стать «соучастником жертвы». За что мы платим в церкви

Церковь питается от жертвы прихожан, говорят священники.
Обновлено в 01:00
Музыка

«Машина времени» даст концерт на Красной площади в День России

Рок-группа «Машина времени» всё-таки выступит 12 июня на праздничном концерте на Красной площади в Москве, приуроченном ко Дню России.
Обновлено вчера в 07:29
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено вчера в 09:14
Авто

Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Обновлено вчера в 07:00
Общество

Виктория Скрипаль опубликовала в соцсетях вторую главу своей книги

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля опубликовала в соцсетях вторую главу своей книги и рассказала подписчикам о том, как после первых сообщений об инциденте в Солсбери с ней начали связываться журналисты, а в прессе появились первые слухи.
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено вчера в 08:56
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