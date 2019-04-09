Авто

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в РоссииВечерняя Москва вчера в 20:53

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года. В настоящее время этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В России планируют ввести электронный договор купли-продажи машин

Тарантас Ньюс04:02

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

Эхо Москвы01:46

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России

Народные новостивчера в 20:57

Эксперт: в РФ могут внедрить электронные договоры купли-продажи авто

Аргументы и Фактывчера в 23:41

Стало известно, когда в РФ появится электронный договор купли-продажи авто

ФАНвчера в 23:33

В России могут ввести электронный договор купли-продажи автомобилей

AutoNews03:58

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

ПРАЙМвчера в 20:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
Происшествия

Генпрокуратура обнародовала объем хищений в «Роскосмосе» и «Ростехе»

Более 1,6 миллиарда рублей были похищены на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».
Обновлено в 01:29
Кино

Сериал «Проповедник» закроют после четвёртого сезона

Обновлено в 03:52
Происшествия

В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь

Обновлено в 02:21
Экономика

«Ъ» узнал о планах Демьяна Кудрявцева продать газету «Ведомости»

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты "Ведомости" основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на четыре источника.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Лидер Rammstein ответил на вопрос про отношения со Светланой Лободой

Обновлено в 03:15
Авто

Hyundai рассекретила внешность нового бюджетного кроссовера

Корейский автопроизводитель начал тизерную кампанию своего нового кроссовера Hyundai Venue, дебют которого состоится через неделю.
Обновлено в 01:45
Общество

ЕСПЧ признал политическим дело «Ив Роше» в отношении Навального

ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), редко применяемую ЕСПЧ ст. 18 — о запрете ограничения прав заявителя по политическим мотивам.
Обновлено в 04:26
Политика

Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке

Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия

Актера Виктора Сухорукова выписали из больницы

Актер Виктор Сухоруков выписан из больницы домой, сообщили РБК в справочной НИИ имени Склифосовского.
Обновлено в 03:59
Наука

Итальянские ученые обнародовали новый факт о Леонардо да Винчи

Итальянские ученые обнародовали новый факт о Леонардо да Винчи.
Обновлено в 00:41
Политика

Досрочные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня

Обновлено в 03:15
Политика

В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35

Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Политика

Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что жена видела его пьяным лишь один раз.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Экономика

Число мигрантов в России достигло исторического минимума

За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.
Обновлено вчера в 16:01
Политика

Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Общество

В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено вчера в 21:13
Транспорт

Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса

Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия

Самолет экстренно сел в Уфе из-за приступа у пассажирки

В ночь на 9 апреля рейс Москва - Новосибирск вынужденно приземлился в международном аэропорту Уфы из-за того, что у одной из пассажирок проявились признаки эпилептического приступа.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Житель Приангарья убил свою супругу за то, что она его «запилила»

Следователи выяснили, что убийство было спланированным и произошло 3 апреля 2019 года в лесном массиве на территории Братского района, куда мужчина привёз ничего не подозревавшую жену.
Обновлено в 03:41
Общество

Москвичам пообещали самый теплый день весны 9 апреля

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона, из-за чего небо будет хмуриться, переходя в дождевое состояние, зато температурный фон существенно повысится», — пояснили метеорологи.
Обновлено в 03:36
Кино

В Доме кино началось прощание с Георгием Данелией

Обновлено в 04:32
Происшествия

В минском офисе польского телеканала «Белсат» начался обыск

Сотрудники милиции проводят обыск в минском офисе польского телеканала "Белсат", причины следственных действий неизвестны, сообщила во вторник Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
Обновлено в 04:25
Политика

Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта

С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Макгрегор устроил драку в баре в Ирландии

Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие

Более 30 самолётов и вертолётов ЧФ подняты по учебной тревоге

В рамках ежедневных тренировок были задействованы самолёты Су-24М, Ан-26, Бе-12, вертолёты морской авиации и ПВО ЧФ.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Исполнительница роли Дейнерис впервые показала фото после инсульта

На одном из снимков к груди 24-летней актрисы присоединены электроды, на другой фотографии к голове исполнительницы роли Дейнерис Таргариен подключен катетер для вывода жидкости.
Обновлено вчера в 19:49
Транспорт

«Автодор» повысит стоимость проезда по платным дорогам

Стоимость проезда «Автодор» пока не раскрыл – цены станут известны 15 апреля, пишет РБК.
Обновлено вчера в 08:49
Гаджеты

Видео дня: заряжается ли смартфон быстрее в выключенном состоянии?

Во включенном состоянии смартфоны за 15 минут зарядились от 0 до 9 и 43% соответственно.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное