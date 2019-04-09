Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в РоссииВечерняя Москва вчера в 20:53

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года. В настоящее время этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами.

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России

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