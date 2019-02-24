Экономика

В России введут единый налог на снятие наличных с банковских картНевские Новости 06:08

Чтобы избежать махинаций и добиться прозрачности будет введен единый процент, закрепленный законом. В России планируют установить единый налог, который будет взиматься с граждан за снятие наличных с банковских карт. Замглавы ФАС Андрей Кашеваров отметил, что законопроект могут принять до конца года.
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