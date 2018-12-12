В российское законодательство впервые планируется ввести понятие платежного агрегатора — специализированной компании, которая обеспечивает проведение в интернете разнообразных платежей для онлайн-магазинов.

В России введут дополнительный контроль за платежами в интернете

Экономика Экономика Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.

Энергетика Энергетика Цена европейского газа для Украины установила рекорд В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Экономика Экономика Рыболовам просчитали госконтроль Избыточное регулирование стоит отрасли 17 млрд рублей в год Анализ регуляторной политики в рыбопромышленной отрасли аналитики ВШЭ провели при содействии Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) с августа по декабрь 2018 года.

Экономика Экономика Греф подтвердил, что Сбербанк может поменять название Сбербанк России как экосистема может получить новое название, в то же время в финансовой части бренд сохранится, сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам.

Энергетика Энергетика Shell заинтересована увеличить мощность «Балтийского СПГ» Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.

Финансы Финансы Минфин анонсировал ежемесячные аукционы по размещению инфляционных ОФЗ Как уточняется, Минфин разместит ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №25 083 в объёме 16 млрд 179 млн рублей с датой погашения 15 декабря 2021 года.

Экономика Экономика Мэрия Москвы согласилась на пониженную ставку налога на имущество Мэрия Москвы согласилась на пониженную ставку налога на имущество Мэрия Москвы согласилась на незначительное повышение ставки налога на имущество, о котором просило предпринимательское сообщество.

Финансы Финансы ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 раза Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - ноябре 2018 года в 3,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $58,5 млрд.

Экономика Экономика Tesla подала в суд на бывшего сотрудника за длинный язык Американская компания Tesla намерена взыскать с бывшего сотрудника более $167 млн за кражу и разглашение коммерческих секретов, а также предоставление журналистам ложной информации.

Экономика Экономика Кабмин распределит средства некоторым регионам РФ на доплаты к пенсиям Правительство РФ на заседании распределит средства ряду регионов РФ на доплаты к пенсиям, финансирование дорожных объектов и другие цели.

Экономика Экономика Около 4,5 тыс. жителей Якутии трудоустроились в промышленные компании Власти Якутии трудоустроили порядка 4,5 тыс. жителей региона в промышленные компании за 9 месяцев 2018 года, сообщил ТАСС председатель Госкомитета по занятости населения республики Степан Москвитин.

Экономика Экономика Медведев призвал не забывать об экологии в Арктике Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 декабря, на Ямале была открыта третья очередь завода по производству сжиженного газа «Ямал СПГ».

Гаджеты Гаджеты Смартфоны показали диагональный рост По оценке МТС, за первые десять месяцев 2018 года доля продаж смартфонов с размером дисплея от 5,5 дюйма выросла с 10,9% до 36,2% от общего объема российского рынка.

Экономика Экономика Минэнерго поддержало идею внедрения «умных» счетчиков на газ Минэнерго подтвердило, что получило от правительства поручение проработать инициативу внедрения «умных» счетчиков учета газа.