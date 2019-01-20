В России введут автоматическую регистрацию рождения и смертиИзвестия 12:00

В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов. При этом гражданам необходимо написать заявление и приложить к нему ряд документов.

с чего всё началось

Государство освободит россиян от обязанности подавать документы на регистрацию рождения и смерти. Данные процедуры будут осуществляться автоматически, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития.

В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти

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